Recueillie comme une inconnue, cette chienne séniore révèle un lien oublié depuis plus de 10 ans grâce à sa puce

Aux Etats-Unis, une famille a vécu un moment qu’elle n’osait plus imaginer, grâce à un élément essentiel trop souvent négligé, mais déterminant dans le destin des animaux égarés : l’identification par micropuce. Après une décennie d’absence, sa chienne répondant au nom de Buttercup est réapparue.

Garder espoir, ne jamais renoncer… C’est ce que permet l’identification de son animal de compagnie s’il venait à se perdre, et ce, même si son absence dure des années. Chez Woopets, nous avions rapporté de nombreuses histoires de chiens et de chats revenus auprès de leurs humains après une longue disparition. Celle de Buttercup vient s’y ajouter.

Cette chienne de 15 ans, dont la famille habite Doral, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis), s’était volatilisée il y a 10 ans. Elle était partie avec un congénère et n’était plus réapparue depuis, malgré les incessantes recherches de ses maîtres.

Au fil des années, ces derniers avaient fini par se faire à l’idée qu’elle n’allait très probablement jamais refaire surface. Ils la croyaient même décédée, d’après People .

Contre toute attente, Buttercup a été retrouvée le 12 janvier 2026 en tant que chienne errante. Elle a été prise en charge par les services animaliers de la ville de Miami-Dade (Miami-Dade Animal Services), qui l’ont aussitôt passée au lecteur de puce d’identification. Grâce à cette dernière, les agents ont pu obtenir les coordonnées de sa propriétaire et l’ont contactée pour lui annoncer la nouvelle.

“Maintenir vos coordonnées à jour peut faire toute la différence”

C’est ce que le service animalier a indiqué dans un post Facebook partagé le mardi 20 janvier. “La semaine dernière, Buttercup a retrouvé sa propriétaire après avoir été portée disparue pendant plus de 10 ans”, peut-on lire dans cette publication, qui comprend les photos des retrouvailles avec sa maîtresse et le fils de celle-ci.



Miami-Dade Animal Services / Facebook

"Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi l'identification par puce est importante, a poursuivi l’auteur du post. L'efficacité d'une micropuce dépend de l'exactitude des informations qui y sont associées. Maintenir vos coordonnées à jour peut faire toute la différence entre un animal perdu qui le reste et de joyeuses retrouvailles comme celles de Buttercup.”

