Un homme serre son Berger Allemand contre lui pendant qu'une tornade retourne son camping-car, et les 2 survivent

Alors que leur maison a été entièrement détruite par une tornade, un homme et son Berger Allemand ont échappé au pire grâce au lien qui les unit et à leur instinct de protection. Secourus rapidement par leurs proches et leurs voisins, ils peuvent désormais compter sur une grande vague de solidarité pour se reconstruire.

Un homme et son chien ont vécu une terrible épreuve alors qu'ils se trouvaient chez eux ; une tornade a, en effet, complètement soufflé leur habitation. Fort heureusement, ils s'en sont sortis sains et saufs en se protégeant mutuellement et bénéficient désormais de l'aide de la communauté locale, rapporte WLKY .

Le mardi 21 juillet 2026, une violente tornade a traversé le comté d'Owen dans le nord du Kentucky (Etats-Unis). Un Berger Allemand répondant au nom de Gunner et son maître se trouvaient dans leur mobile-home, sur la propriété de ce dernier comprenant également une grange, quand le tourbillon a retourné le logement.

D'après Chad Hon, le fils du propriétaire du chien, tous 2 sont indemnes. Son père ne souffre que d'une coupure au doigt, et sa mère n'était pas à la maison à ce moment-là.



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Il s'est agrippé à son chien « pour être sûr de ne pas le laisser partir »

« Il m'a raconté qu'il regardait par la fenêtre avant du camping-car lorsqu'il a entendu le bruit. Puis la tornade a arraché les portes de la grange. Ensuite, il a senti le camping-car se retourner. Quand tout s'est arrêté, il s'est retrouvé coincé à l'intérieur », détaille Chad Hon.

Celui-ci ajoute que son père s'est agrippé de toutes ses forces à son ami à 4 pattes « pour être sûr de ne pas le laisser partir ».

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Après le passage dévastateur de la tornade, le voisinage s'est rapidement mobilisé pour soutenir la famille. « C'est une véritable bénédiction. Mon père a d'excellents voisins, et il y a une communauté amish juste au bout de la route. Ils ont été extraordinaires. Ils sont venus immédiatement pour nous aider », conclut Chad Hon.



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L’info Woopets : pourquoi certains chiens restent-ils proches de leur maître dans les moments de danger ?

Le lien entre un chien et son humain peut jouer un rôle important face à une situation inhabituelle ou stressante. Certaines races, comme le Berger Allemand, se distinguent par leur attachement à leur maître, leur intelligence et leur instinct de protection. Historiquement sélectionné comme chien de travail, ce compagnon polyvalent est réputé pour sa capacité à observer son environnement et à coopérer étroitement avec l’humain.

Dans un contexte de danger, ces qualités peuvent contribuer à renforcer les comportements de proximité ou de vigilance envers leur propriétaire. L’instinct protecteur propre à certains chiens peut alors devenir un élément déterminant, comme cela semble avoir été le cas pour Gunner.

Cependant, aucun chien ne réagit de manière prévisible face à un événement traumatisant. Même un Berger Allemand, malgré ses aptitudes naturelles, peut être submergé par la peur et chercher à fuir.