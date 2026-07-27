Volée dans un jardin, cette chienne d’assistance retrouve enfin sa petite maîtresse autiste qui pleurait chaque jour son absence (vidéo)

Il y a des absences plus difficiles que d’autres. Pour Damali, une fillette autiste de 9 ans, perdre Blossom signifiait être séparée de sa chienne d’assistance, son repère de tous les jours. Après une disparition inquiétante, un incroyable concours de circonstances a heureusement permis à la petite chienne de rentrer chez elle, pour le plus grand bonheur de sa jeune maîtresse.

L’absence de Blossom, une petite Yorkshire Terrier merle de 11 mois, avait laissé un grand vide dans la vie de Damali, sa maîtresse autiste de 9 ans. Après une période d’angoisse et de nombreuses recherches, la jeune chienne a finalement pu retrouver celle qu’elle accompagne au quotidien, offrant à sa famille un immense soulagement.

Une disparition inquiétante

Lorsque Blossom a disparu, Damali a perdu bien plus qu’un animal de compagnie, elle a perdu tous ses repères. La petite Yorkshire était en effet son soutien essentiel dans le quotidien de sa jeune maîtresse autiste de 9 ans.

© ABC7 Chicago

Ce jour-là, la petite chienne d’assistance s’était échappée lors d’un moment de jeu dans le jardin familial de sa maison de Chicago (États-Unis), avant d’être emmenée par 2 jeunes personnes filmées par une caméra de sonnette.

Les images montrent en effet la chienne s’approcher d’elles avant que l’une des personnes ne la prenne dans ses bras et reparte avec elle en trottinette.

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Après cette disparition, la famille a multiplié les démarches pour retrouver Blossom : appels aux refuges, contacts avec les cliniques vétérinaires, affiches distribuées dans le quartier et mobilisation de la communauté.

Pour Damali, cette disparition était particulièrement douloureuse. « Elle dépend d’elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a expliqué Destiny Dockery, sa maman, à ABC7 Chicago, ajoutant : « Depuis que Blossom est partie, ma fille pleure toute la journée ». Une situation qui a véritablement bouleversé tout le monde.

© ABC7 Chicago

Une mobilisation qui ramène Blossom à la maison

La mobilisation autour de Blossom a finalement porté ses fruits. Après la diffusion d’un reportage à la télévision consacré à sa disparition, un voisin a reconnu la jeune chienne et a contacté sa famille.

Comme le rapporte ABC7 Chicago, il leur a indiqué qu’une personne de son entourage l’avait avec elle et a contribué à organiser les retrouvailles. Blossom se trouvait finalement à seulement quelques minutes du domicile familial.

Son retour a été un moment de grande émotion pour Damali, heureuse de retrouver sa meilleure amie à 4 pattes. Depuis, la famille a pris des précautions supplémentaires pour veiller sur elle, avec notamment un harnais spécial et un dispositif de localisation Airtag. Hors de question qu’elle disparaisse à nouveau !

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