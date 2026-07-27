« Seule et vulnérable, elle tentait simplement de survivre », abandonnée dans une décharge, cette jeune chienne sans rancoeur est prête pour l'adoption

Abandonnée dans une décharge en Roumanie dans sa prime jeunesse, Laïka rêve de connaître le bonheur de la vie de famille. Après avoir vécu seule au milieu des déchets, cette jolie chienne de 8 mois mérite de rencontrer des adoptants aimants et responsables. Elle est proposée à l’adoption par l’association Sans Colliers sur Animaux.fr, qui organisera son transfert vers la France quand elle aura trouvé chaussure à sa patte.

Laïka, âgée de 8 mois, n’a pas eu un début de vie facile. Cette pauvre puce a vécu en solitaire dans une décharge en Roumanie. Alors que d’autres toutous savouraient des siestes dans un panier douillet, la jeune chienne au pelage noir errait au milieu des détritus.

« […] Seule et vulnérable, elle tentait simplement de survivre, sans comprendre pourquoi personne ne venait prendre soin d’elle, écrit l’association Sans Colliers sur sa fiche de présentation, on ne saura jamais combien de temps elle a attendu, ni comment une si jeune chienne a pu être laissée dans un tel endroit. Ce qui est certain, c’est que sa vie ne tenait qu’à un fil jusqu’à ce que de bonnes personnes croisent son chemin et décident de lui offrir une chance. »

LAIKA Âge : 8 mois Localisation : Roumanie Roumanie Association : SANS COLLIERS Rencontrer LAIKA

« Affectueuse, joueuse et toujours partante pour une nouvelle aventure »

Aujourd’hui en refuge, Laïka n’a gardé aucune rancœur. « Elle continue d’aimer les humains avec une confiance et une douceur incroyables », soulignent ses bienfaiteurs.

La chienne de taille moyenne (environ 15 kg sur la balance), est pleine de vie et semble vouloir profiter de chaque instant. « Affectueuse, joueuse et toujours partante pour une nouvelle aventure, elle considère que le monde est un immense terrain de découvertes, explique l’association Sans Colliers, une feuille qui vole ? Passionnant. Un nouveau chemin de promenade ? Extraordinaire. Un humain qui tend la main pour une caresse ? Probablement le plus beau moment de sa journée ! »

© Sans Colliers / Animaux.fr

🐕 Comment préparer l'arrivée d'un chien étranger ? 💛 D'autres histoires d'adoption inspirantes 🌍 Chiens à adopter en Europe et rapatriements Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Cette adorable compagne à 4 pattes aime partager des moments complices avec les humains et s’amuser avec des congénères. Toujours de bonne humeur, Laïka est un vrai rayon de soleil qui illumine la journée de toutes celles et de tous ceux qui ont la chance de la rencontrer.

Lorsqu’elle sera adoptée, la boule de poils sera rapatriée en France par l’organisation Sans Colliers. Elle pourra être récupérée à Bollène (84) ou Laval (53).

© Sans Colliers / Animaux.fr

L’info Woopets : comment se déroule le rapatriement d’un chien adoptable à l’étranger ?

Lorsqu’un chien est adopté à l’étranger, comme en Roumanie, son arrivée en France est encadrée par des règles strictes. L’association qui organise l’adoption s’assure que l’animal est en règle avant son départ. Il dispose d’un passeport européen, est identifié par puce électronique et a reçu ses vaccins, notamment contre la rage. Selon les pays et les situations, d’autres démarches sanitaires peuvent également être réalisées afin de respecter la réglementation en vigueur.

Le transport est ensuite pris en charge par l’association. Le chien rejoint son nouveau pays en camion spécialement aménagé ou en avion. Les associations planifient ces trajets avec soin afin de limiter le stress des animaux et de garantir leur sécurité.

Dans la plupart des cas, l’adoptant ne récupère pas directement son compagnon à son refuge d’origine. Il doit se rendre à l’aéroport ou sur un point de rendez-vous fixé par l’association pour accueillir son nouveau chien. Avant le départ, il faut bien préparer le matériel nécessaire, comme un harnais bien ajusté, une laisse solide et une caisse de transport adaptée à sa taille (informations transmises par l’organisation).

Ce premier trajet vers le nouveau foyer demande une vigilance particulière. Un chien qui découvre un environnement inconnu peut être désorienté et chercher à s’enfuir. Pour éviter tout risque de fugue, il est recommandé de le laisser dans sa caisse de transport jusqu’à l’arrivée à son domicile, puis de lui faire découvrir son nouvel environnement progressivement et en toute sécurité.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sans Colliers sur l’annonce Animaux.fr de Laïka.