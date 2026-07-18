Impliquée depuis la naissance, cette chienne devient très protectrice avec le nouveau bébé de la famille (vidéo)

Poppy a été impliquée dans le quotidien du bébé de la famille, et ce dès sa naissance, ce qui leur a permis de tisser un lien fort resté intact au fil des mois. Comme de nombreuses familles, les propriétaires de la chienne craignaient qu’elle puisse se sentir isolée. Finalement, c’est tout le contraire qui s’est produit, avec une implication de la chienne particulièrement touchante. En retour, le petit garçon semble parfaitement épanoui aux côtés d’une telle grande sœur.

Les propriétaires commencent la vidéo en utilisant le second degré en disant : « Allez-vous vous débarrasser de votre chien une fois que vous aurez le bébé ? ». La question est rhétorique, et les images qui suivent montrent une chienne très épanouie dans sa maison, auprès des humains qui l’aiment, et qu’elle aime en retour. Le plus chanceux est sans doute le petit garçon, qui, depuis sa naissance, est protégé et aimé.

Endosser son rôle avec plaisir

Poppy n’a pas mis beaucoup de temps à intégrer son rôle de grande sœur. Dès la naissance du bébé, elle a fait preuve de curiosité et a décidé qu’elle serait là, en tant que guide, pour le nouveau bébé de la famille.

La chienne n’a jamais été mise de côté. Ses propriétaires ajoutent avec émotion dans la vidéo : « Regarder Poppy devenir une grande sœur et voir leur amitié s’épanouir a été une telle joie. Mes 2 bébés ».

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De la naissance aux premiers pas

La vidéo partagée sur Instagram, sur le compte « @dontforget2move », puis relayée par DogTime, attire notre attention sur la belle évolution du duo. Dès la naissance du petit humain de sa famille, Poppy est venue le veiller dans son lit, puis, elle a assisté à toute sa croissance. Dans la vidéo, on voit la chienne lécher le visage du petit garçon, puis sur le sol pour une sieste en douceur.

Poppy est pleinement intégrée à sa famille, et la naissance de ce bébé n’a fait que solidifier son lien avec les siens.

« Les animaux ne sont pas jetables »

En commentaires, les internautes réagissent à la phrase humoristique du début de la vidéo en rappelant que les abandons existent lors de la naissance d’enfants. Ils saluent l’illustration en vidéo de cette famille, qui prouve que l’entente est possible si elle est accompagnée et encouragée.

Chaque année en France, on dénombre environ 50 000 abandons de chiens. Les refuges observent la récurrence d’un pic au moment de l’été, avec des abandons massifs correspondant aux départs en vacances.