Aveugle, un chien abandonné se sent enfin en sécurité grâce à un refuge pour animaux âgés et à ses nouveaux amis

Iago, un chien aveugle, avait été abandonné et livré à lui-même avant d’être renversé par une voiture. Admis en soins intensifs au refuge Old Souls Animal Rescue, il a été soigné, puis pris en charge par le refuge. Là, il a enfin pu retrouver la sécurité et la sérénité, grâce à ses bienfaiteurs et à la présence de ses nouveaux amis.

Le refuge Old Souls Animal Rescue est une association située à Tucson, en Arizona (États-Unis), à proximité du parc national de Saguaro. Cette organisation s’occupe des animaux âgés, en fin de vie ou ayant des besoins spécifiques en raison d’un handicap et leur offre un foyer rempli d’affection. C’est au sein de ce refuge qu’Iago a été recueilli récemment.

Un traumatisme important

Comme le relatait le média Parade Pets , quelques jours plus tôt, le pauvre petit Iago, un chien âgé et aveugle, avait été renversé par une voiture. Cet accident l’avait conduit directement aux urgences vétérinaires gérées par le refuge Old Souls Animal Rescue . Abandonné, vivant dans la rue, et souffrant d’un handicap, il n’avait plus nulle part où aller après ce traumatisme subi. C’est pourquoi l’association a décidé de le prendre en charge.

Dans une vidéo diffusée le 4 juin sur le compte TikTok du refuge @oldsoulsanimalres , l’histoire d’Iago était racontée. « Il y a quelques semaines, il a été renversé par une voiture et admis en soins intensifs d’urgence au refuge » indiquait la légende.

@oldsoulsanimalres This blind dog was in emergency ICU care at the shelter just a few weeks ago. Today, Iago is safe at Old Souls Animal Rescue, where he’s learning that the world isn’t quite so scary when you have gentle voices and helping hands around you, a soft place to rest, and friends by your side. Every day he grows a little more confident, a little more comfortable, and a little more trusting. He may not be able to see the world, but we hope he can now feel the love in it ?? If Iago’s story touched your heart, please like, comment, share, and repost this video. Every interaction helps more people discover Old Souls Animal Rescue and the animals that call it home. You can also support Iago’s care with a donation through the link in our bio or at: https://www.oldsouls.org Thank you for your support! #blinddog #blinddogsoftiktok #rescuedog #specialneedsdog #animalrescue ? where is my mind (piano version) - your movie soundtrack

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Se réhabituer à son environnement

Déboussolé à son arrivée au refuge, Iago allait devoir s’habituer à son nouvel environnement, ce qui n’était pas chose aisée pour un chien aveugle. Cependant, grâce à la patience et à la présence de ses bienfaiteurs, il a été capable de trouver ses marques. Il cherchait du réconfort auprès de ceux qui l’avaient secouru, mais aussi auprès de ses nouveaux compagnons.

« Il apprend que le monde n’est pas si effrayant quand on est entouré de voix douces et de mains bienveillantes, d’un endroit douillet où se reposer et d’amis à ses côtés », expliquait la légende du post. « Chaque jour, il gagne un peu plus en confiance, se sent un peu plus à l’aise et devient un peu plus confiant. »

@oldsoulsanimalres / TikTok

De nouveaux amis sur qui compter

Sur les différentes séquences de la vidéo, on peut découvrir la façon dont Iago a pu progresser et se faire à sa nouvelle vie. Guidé par les voix apaisantes de ses amis humains, encouragé et mis à l’aise par ses compagnons à quatre pattes, dont un chaton turbulent que nous vous présentions dans un précédent article, Iago est désormais bien entouré et peut savourer une seconde chance remplie d’amour et de bonheur. « Il ne peut peut-être pas voir le monde, mais nous espérons qu’il peut désormais ressentir l’amour qui s’y trouve. Bienvenue chez toi, Iago. »