Le plus jeune chien de la ferme reçoit un accueil bienveillant et chaleureux de la part de 3 vaches protectrices (vidéo)

L’arrivée de ce chiot était très attendue à la ferme, et les vaches lui ont réservé un beau moment de douceur lors de la première rencontre. La scène a été filmée et laisse imaginer la belle harmonie qui règne dans cette ferme où se côtoient des cochons, des poules, des canards, mais aussi des agneaux et bien-sûr des chiens et des vaches. Le chiot a été mis dans le bain rapidement, et s’apprête à découvrir sa vie de chien de ferme, chargé de rassembler les troupeaux.

Les propriétaires ont tenu à faire les présentations, raconte Parade Pets. La scène filmée de ce moment, puis partagée sur le compte Instagram « @blackdogfarmmt », met en avant le lien spécial qui existe entre les animaux. Ce sont 3 vaches qui viennent à la rencontre du jeune chiot, et le dorlotent tout en lui lançant quelques tendres coups de langue.

3 fées marraines

Bien installé sur les jambes de sa propriétaire, le chiot semble bercé par les tendres gestes des vaches venues à sa rencontre, pour la toute première fois. La curiosité se mêle à une envie de protéger ce nouveau venu, qui sera, dans quelques mois, un chien chargé de grandes responsabilités.

Comme si les vaches étaient venues au-dessus de son berceau, elles lui souhaitent une belle vie, qui démarre dans un contexte d’amour et de protection.

Un chiot calme et apaisé

Alors que bon nombre de chiens pourraient se montrer perturbés dans une telle situation, le chiot ne montre aucun signe d’anxiété. Il reste sur place, se laissant bercer par les bons soins de ses nouvelles amies les vaches.

Son « comité d’accueil » a de quoi impressionner, et la différence de taille est particulièrement marquante. Pour autant, le chiot reste parfaitement calme, comme si la situation ne le surprenait pas. La fluidité de l’interaction présage de belles années, en particulier lorsque le chien devra prendre soin, à son tour, des vaches.

🐕 Comment préparer un chiot à devenir chien de ferme ? 🐄 Pourquoi les vaches protègent-elles les chiots ? ✨ Découvrir d'autres amitiés insolites à la ferme Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Un tableau de la vie à la ferme

Sur le même compte Instagram, les propriétaires partagent en vidéo l’évolution de 2 autres de leurs chiens, Bart et Posey. Tout comme le chiot de la précédente vidéo, les chiens ont grandi au rythme de la ferme, plongés dès leur plus jeune âge dans ce qui allait être leur quotidien. Libres et nourris dans leur curiosité, ces chiens ne semblent jamais s’ennuyer à la ferme et profitent de la belle entente entre espèces.