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Un chiot passe l'un des meilleurs moments de sa vie en s'amusant à courir après sa laisse enroulée autour d'un pilier (vidéo)


dans la catégorie Emotion

En poursuivant sa propre laisse autour d’un pilier, Bow a transformé un banal moment à la maison en une scène irrésistiblement drôle qui a fait fondre les internautes. La jeune chienne, visiblement fascinée par cet « adversaire » impossible à attraper, rappelle avec tendresse à quel point les chiens savent s’amuser avec 3 fois rien.

Illustration : "Un chiot passe l'un des meilleurs moments de sa vie en s'amusant à courir après sa laisse enroulée autour d'un pilier (vidéo)"
© bowtheaussiedoodle / Instagram

Il suffit parfois de très peu de choses pour s'amuser et être heureux. Les chiens nous le prouvent tous les jours. Bow, adorable chiot femelle « Aussiedoodle » (croisée Berger Australien / Caniche), en a récemment fait la démonstration de la plus mignonne des manières.

Illustration de l'article : Un chiot passe l'un des meilleurs moments de sa vie en s'amusant à courir après sa laisse enroulée autour d'un pilier (vidéo)
bowtheaussiedoodle / Instagram

Bow est la vedette du compte Instagram « @bowtheaussiedoodle », qui rassemble près de 700 followers. L'une des vidéos que l'on peut y découvrir est rapidement devenue virale.

Mise en ligne le 9 mai 2026 et relayée par PetHelpful, la séquence en question montre la jeune chienne traîner sa laisse à la maison, l'attache s'étant enroulée autour d'un pilier et d'un grand pot de fleurs adossé à celui-ci.

A la manière des chiens qui tournent frénétiquement en rond pour tenter de rattraper leur propre queue, la petite Bow s'est mise à chasser le bout de son insaisissable laisse autour de la colonne.

Même si elle n'est pas parvenue à capturer l'objet tant convoité et que cela lui a certainement donné le tournis, Bow a clairement été divertie par cette activité improvisée, si l'on en juge par les battements de sa queue.

Voici la vidéo :

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« J'adore l'innocence du chiot »

La scène a touché et amusé de nombreux internautes qui y ont réagi en commentaires. « J'adore l'innocence du chiot », a ainsi écrit simplyhuman111. jonathan.a.hoskins_md estime, pour sa part, qu'« un chien qui poursuit sa laisse sera bien occupé ».

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Au final, Bow rappelle avec beaucoup de tendresse que les chiens savent trouver du bonheur dans les choses les plus simples. Une laisse, un pilier et quelques tours sur elle-même ont suffi à transformer ce moment du quotidien en une scène aussi drôle qu’attachante, pour le plus grand plaisir des internautes.

Illustration de l'article : Un chiot passe l'un des meilleurs moments de sa vie en s'amusant à courir après sa laisse enroulée autour d'un pilier (vidéo)
bowtheaussiedoodle / Instagram

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