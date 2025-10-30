Victime de violences indicibles à seulement 6 mois, cette chienne lutte aujourd'hui pour survivre avec l'aide d'une association

Âgée de quelques mois, une chienne appelée Lilou porte déjà les stigmates d’un passé d’une rare violence. Cette jeune chienne, victime de sévices répétés à Paris, a été secourue à temps par une association et les forces de l’ordre. Aujourd’hui en sécurité, elle a besoin de lourds soins vétérinaires. Action Protection Animale appelle à la solidarité pour lui offrir un nouveau départ.

Malgré son jeune âge, “Lilou connaît déjà la douleur et la peur qui vous tord le ventre quand celui censé vous protéger se mue en un tortionnaire sans limite à sa cruauté”. Cette chienne n’a, en effet, que 6 mois et a vécu tant de traumatismes, indique sur son site l’association Action Protection Animale (APA) qui l’a arrachée à cet enfer aux côtés des forces de l’ordre.

Jusqu’à cette intervention salvatrice, Lilou vivait dans le 18e arrondissement de Paris et subissait les violences à répétition de son maître. “Ses hurlements de douleur déchirants ont résonné si fort que plusieurs riverains ont alerté la police”, peut-on lire de la part d’Action Protection Animale.



“Elle souffre le martyre”

Les policiers se sont retrouvés face à une petite créature terrifiée, n’osant même pas les regarder dans les yeux tant elle était brisée. Ils ont ensuite constaté les traces de sévices sur son corps meurtri. “Sa patte arrière forme un angle anormal, détaille APA. Elle ne peut plus la poser. Elle souffre le martyre.”

Parallèlement à l’interpellation, puis l’internement d’office de son propriétaire, la jeune chienne a été saisie au profit de l’association. Dans la foulée, elle a été examinée par un vétérinaire. La radiographie a révélé de multiples fractures anciennes et récentes en divers endroits, notamment au fémur. Des lésions extrêmement sérieuses et nécessitant plusieurs interventions chirurgicales.



2500 euros pour opérer Lilou et lui offrir la vie heureuse qu’elle mérite

Le devis initial, qui s’élève à 9000 euros, pour les soins de Lilou étant hors de portée d’APA, l’association s’est tournée vers une autre clinique vétérinaire qui a accepté de réduire les coûts de l’opération. Ceux-ci sont de l’ordre de 2500 euros pour les 2 interventions, ce qui représente tout de même une grosse dépense. C’est la raison pour laquelle Action Protection Animale a lancé un appel aux dons.

Face à la souffrance de la chienne, l’association a “pris le parti de débuter le protocole pré-opératoire malgré tout”.

Par ailleurs, APA a annoncé avoir déposé plainte pour actes de cruauté.