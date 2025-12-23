A la gare, les policiers reconnaissent un chiot volé tenu par un jeune homme et déclenchent des retrouvailles inespérées

Dans la commune haut-rhinoise de Saint-Louis, une famille ayant vécu dans l’angoisse a connu un grand soulagement. Leur chiot appelé Aupale, disparu de façon inquiétante, a été au centre d’une enquête policière éclair. Grâce à la détermination des enquêteurs, des vidéos de surveillance et des patrouilles sur le terrain, le jeune chien et son ravisseur ont rapidement pu être localisés.

Vite fait, bien fait. L’enquête menée par la police nationale du Haut-Rhin aura été aussi rapide qu’efficace, ayant permis des retrouvailles inespérées entre un chiot volé chez ses maîtres et ces derniers, rapportait Actu Haut-Rhin .

Répondant au nom d’Aupale, le jeune canidé à la robe noire était censé se trouver dans la cour de sa maison quand ses propriétaires avaient constaté sa disparition. La piste du vol avait rapidement été privilégiée, et une plainte déposée au commissariat.



Police nationale du Haut-Rhin / Facebook

Une piste crédible menant à la gare de Saint-Louis

La police nationale du Haut-Rhin en a parlé sur sa page Facebook le 21 novembre 2025, indiquant que “les exploitations vidéos orientaient les enquêteurs vers la gare de Saint-Louis où le chiot était aperçu dans les bras d'un jeune homme”.

Le signalement de l’individu et des personnes qui l’accompagnaient a été diffusé auprès de la DIPN 68 (Direction Interdépartementale de la Police nationale du Haut-Rhin). De ce fait, un équipe de la BAC (brigade anticriminalité) de Mulhouse, en patrouille, disposait de ces informations au moment où elle a reconnu un homme correspondant à la description.

Les policiers ont ainsi pu procéder à l’interpellation du suspect et retrouver Aupale. Le chiot a été restitué dans la foulée, sain et sauf, à sa famille, soulagée et reconnaissante.

“Oeuvrer pour la sécurité et le bien-être de tous”

“Fiers du travail accompli, nous poursuivons quotidiennement à œuvrer pour la sécurité et le bien-être de tous”, a conclu l’auteur du post Facebook de la police nationale du Haut-Rhin.

Une publication comprenant 2 photos d’Aupale, dont une où on le voit dans les bras d’un petit garçon, sans doute le fils de ses maîtres.

Une poignée de jours auront suffi aux enquêteurs et aux agents sur le terrain pour récupérer le jeune quadrupède et le ramener auprès des siens.

A lire aussi : Cette chienne redécouvre une espèce d'oiseau menacée et dont on n'avait pas vu le moindre représentant depuis des années