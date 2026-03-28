Opérée d'une rupture du ligament croisé une chienne Pitbull retrouve sa mobilité grâce à un chariot sur mesure (vidéo)

Malgré ses problèmes de pattes arrière, Bea Arthur a retrouvé liberté de mouvement et autonomie grâce à un chariot sur mesure et des soins adaptés. Aujourd’hui, cette Pitbull séniore profite à nouveau de ses promenades et de sa joie de vivre.

Croisée Pitbull de 8 ans, Bea Arthur a été nommée ainsi en référence à l'actrice Beatrice Arthur, alias Dorothée Zbornak dans la série « Les Craquantes ». Cette chienne séniore a récemment été prise en charge par Best Friends Animal Sanctuary, un refuge basé en Utah (Etats-Unis).

Elle s'est tout de suite montrée affectueuse et énergique, malgré le fait qu'elle commençait à perdre l'usage de ses pattes arrière. Elle avait besoin de soins spécifiques et de beaucoup d'attention.

A cause de ses problèmes de mobilité croissants, les promenades devenaient de plus en plus difficiles pour elle.



@bestfriendsanimalsociety / TikTok

L'équipe de Best Friends Animal Sanctuary et les vétérinaires ont toutefois mis en place tout un plan de traitement. Bea Arthur a ainsi commencé à prendre part à des séances d'hydrothérapie ; en trottinant sur un tapis roulant immergé, elle a renforcé ses pattes tout en préservant ses articulations. Motivée par sa friandise préférée, le beurre de cacahuètes en l'occurrence, elle a affiché des progrès remarquables.

La chienne a ensuite subi une intervention chirurgicale appelée TPLO (ostéotomie de nivellement du plateau tibial). Cette opération a pour objectif de traiter la rupture du ligament croisé cranial, l'équivalent du ligament croisé antérieur chez l'humain.

L'intervention a été réalisée avec succès, puis Bea Arthur a eu droit à un cadeau d'une valeur inestimable : un chariot sur mesure.

Grâce à ce nouvel équipement, elle a rapidement retrouvé sa mobilité et sa joie de vivre. « Bea Arthur est la preuve vivante qu'une seconde chance peut tout changer », peut-on lire dans une vidéo TikTok racontant son histoire et relayée par Parade Pets . La voici :

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