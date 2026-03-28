Opérée d'une rupture du ligament croisé une chienne Pitbull retrouve sa mobilité grâce à un chariot sur mesure (vidéo)
Malgré ses problèmes de pattes arrière, Bea Arthur a retrouvé liberté de mouvement et autonomie grâce à un chariot sur mesure et des soins adaptés. Aujourd’hui, cette Pitbull séniore profite à nouveau de ses promenades et de sa joie de vivre.
Croisée Pitbull de 8 ans, Bea Arthur a été nommée ainsi en référence à l'actrice Beatrice Arthur, alias Dorothée Zbornak dans la série « Les Craquantes ». Cette chienne séniore a récemment été prise en charge par Best Friends Animal Sanctuary, un refuge basé en Utah (Etats-Unis).
Elle s'est tout de suite montrée affectueuse et énergique, malgré le fait qu'elle commençait à perdre l'usage de ses pattes arrière. Elle avait besoin de soins spécifiques et de beaucoup d'attention.
A cause de ses problèmes de mobilité croissants, les promenades devenaient de plus en plus difficiles pour elle.
@bestfriendsanimalsociety / TikTok
L'équipe de Best Friends Animal Sanctuary et les vétérinaires ont toutefois mis en place tout un plan de traitement. Bea Arthur a ainsi commencé à prendre part à des séances d'hydrothérapie ; en trottinant sur un tapis roulant immergé, elle a renforcé ses pattes tout en préservant ses articulations. Motivée par sa friandise préférée, le beurre de cacahuètes en l'occurrence, elle a affiché des progrès remarquables.
La chienne a ensuite subi une intervention chirurgicale appelée TPLO (ostéotomie de nivellement du plateau tibial). Cette opération a pour objectif de traiter la rupture du ligament croisé cranial, l'équivalent du ligament croisé antérieur chez l'humain.
L'intervention a été réalisée avec succès, puis Bea Arthur a eu droit à un cadeau d'une valeur inestimable : un chariot sur mesure.
Grâce à ce nouvel équipement, elle a rapidement retrouvé sa mobilité et sa joie de vivre. « Bea Arthur est la preuve vivante qu'une seconde chance peut tout changer », peut-on lire dans une vidéo TikTok racontant son histoire et relayée par Parade Pets. La voici :
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@bestfriendsanimalsociety
Bea’s golden era is proof of what’s possible when people come together. From hydrotherapy to a custom wheelchair, her journey shows how care, compassion, and teamwork can change a life. ????? Sunshine Strings (Instrumental) - Tupiniquin
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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