Une toute petite chienne Carlin essaye courageusement de sauver un massif Rottweiler face à un aspirateur (vidéo)

Face à un aspirateur jugé menaçant, une petite chienne n’a pas hésité pas à s’interposer pour « sauver » son impressionnant compagnon, avant de céder face au bruit. Une scène aussi drôle que touchante, où le courage de Penny fait fondre les internautes malgré une mission finalement écourtée.

Ils ont beau être très différents sur le plan physique, Penny et Harry s'adorent et sont d'inséparables amis. La première est une femelle Carlin, bien plus jeune et plus petite que son congénère, qui est un imposant Rottweiler. Nous vous avions déjà parlé de cet attachant duo qui vit dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) dans un précédent article, alors que Penny, qui n'était âgée que de 3 mois à l'époque, apprenait à nager dans la piscine aux côtés de son bienveillant grand frère.

Récemment, les 2 canidés ont refait parler d'eux, toujours sur le compte TikTok « @that_pug_penny » qui leur est consacré et par le biais duquel près de 80 000 followers suivent leurs aventures.

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@that_pug_penny / TikTok

Ils sont, en effet, les protagonistes d'une nouvelle vidéo tout aussi touchante où on les voit d'abord couchés sur le tapis du salon. Leur maîtresse doit passer l'aspirateur sur ce dernier, mais Harry ne semble pas pressé de se lever. Il ne paraît pas vraiment apeuré non plus. Penny, en revanche, n'est pas du tout rassurée en présence de la machine. Le bruit qu'elle émet n'est pas de nature à atténuer cette méfiance.

La chienne donne d'ailleurs l'impression de croire que son frère a peur de l'aspirateur autant qu'elle. Elle décide alors de l'en protéger en se plaçant courageusement entre eux.

Penny tient sa position pendant quelques secondes, mais elle finit par battre en retraite. Difficile de lui en vouloir, encore moins après l'avoir vue faire preuve d'autant de bravoure.

Penny aura d'autres occasions de témoigner sa gratitude à Harry

Désormais, le Rottweiler sait qu'il peut compter sur la petite Carlin en cas de problème. Penny aurait bien voulu rendre la pareille à Harry en le sauvant du « terrible » aspirateur après qu'il lui a appris à nager, mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait prévu. Quoi qu'il en soit, elle aura eu le mérite d'essayer.

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 4 mars 2026 et relayée par Parade Pets :

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