"Je lui ai sauté dessus je me suis mis à hurler", un homme raconte comment il a sauvé sa chienne de l'attaque d’un renard

A Durham, en Caroline du Nord, une série d’attaques inattendues préoccupe les amoureux des chiens. Des renards, pourtant réputés discrets, s’en sont récemment pris à plusieurs toutous et à leurs maîtres dans un quartier résidentiel. Ces incidents troublants, survenus en pleine promenade, sont pris au sérieux par les autorités locales.

Les habitants du quartier de Carolina Arbors, situé à Durham en Caroline du Nord (Etats-Unis), sont inquiets pour leurs chiens. Plusieurs d’entre eux ont effectivement été attaqués par des renards en l’espace de quelques jours, en particulier les mercredi 30 et jeudi 31 juillet 2025, rapportait WRAL.

D’après le bureau du shérif du comté de Durham (Durham County Sheriff's Office), au moins 3 attaques ont été signalées, le ou les renards en question s’en étant pris soit aux chiens, soit à leurs maîtres pendant leur promenade. Les propriétaires canins ont évoqué des morsures et des griffures.

L’un des canidés est Heidi, une femelle séniore. Agée de 15 ans, elle appartient à Nancy et Ramesh Rata, qui vivent à Carolina Arbors depuis des années.



Ramesh Rata était en balade avec son amie à 4 pattes lorsqu’un renard a pris cette dernière pour cible. L’animal était particulièrement agressif, mais le maître d’Heidi s’est vigoureusement interposé pour la protéger. « Je lui ai sauté dessus, je me suis mis à hurler », raconte-t-il à WRAL.

Le renard saisissait la chienne au cou. L’homme a finalement réussi à le faire lâcher prise, sauvant ainsi la vie d’Heidi.

Les autorités ignorent pour le moment si le renard est malade. Elles demandent aux propriétaires dont les chiens ont été attaqués de les faire examiner.

« Tout le monde est en alerte »

D’après Nancy Rata, ces épisodes effraient la communauté locale. Certains maîtres se munissent désormais de bombes lacrymogènes d’autodéfense et de bâtons lorsqu’ils promènent leurs chiens. « Ils ont fermé le sentier pour des raisons de sécurité, précise la maîtresse d’Heidi. Tout le monde est en alerte. La plupart des propriétaires de gros chiens les emmènent au parc canin, où la sécurité est assurée par le nombre. »

Le bureau du shérif du comté de Durham a tenu à rappeler que les renards étaient protégés, eux aussi. Il est interdit de les approcher, d’interagir avec eux, de les piéger, de les blesser et de les déplacer.