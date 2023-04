Victime d’une cruauté sans nom, une chienne terrifiée par l’être humain tente de retrouver goût à la vie (vidéo)

Niall Harbison était en mission pour sauver des animaux en Thaïlande lorsqu’il a fait la rencontre d’une chienne « très spéciale ». Le bon samaritain avait l’habitude de s’occuper de chiens malades ou blessés, mais avec Hope, il savait que ce serait différent.

Une chienne victime d’une cruauté sans nom

« Je l’ai appelée "Hope" [espoir, en français], parce qu’elle n’en avait pas, explique-t-il sur Twitter. Nous n’avons pas pu l’attraper pendant 10 jours. Une équipe de 5 personnes a tout essayé, mais elle était trop effrayée. »

Pourtant, cette chienne avait besoin d’aide de toute urgence, comme le rapporte The Dodo, puisqu’elle avait été « blessée par un pistolet à clous et tailladée par un couteau ». Hope était insaisissable, mais ses bienfaiteurs n’ont jamais lâché l’affaire.

Niall Harbison / Twitter

Après plusieurs jours d’efforts, Harbison et son équipe ont finalement réussi à mettre la main sur elle. « Nous avons pu la placer en sécurité. Elle est en lieu sûr, elle est soignée et n’aura plus jamais à subir d’attaques », a-t-il confié.

Hope recevait beaucoup d’amour au quotidien, et a retrouvé toute sa forme physique. Malheureusement, il était difficile d’en dire de même pour sa santé psychologique. « Pendant des semaines, elle fixait le mur. Elle ne bougeait pas. Elle mangeait à peine. Je savais que cela allait prendre beaucoup de temps… » poursuit-il dans un tweet.

En réalité, tout ce dont Hope avait besoin était de beaucoup de temps. Panser ses blessures ne se ferait pas en un jour. Ce n’est qu’une fois qu’elle s’est sentie en sécurité qu’elle a retrouvé sa confiance en elle. La chienne, soulagée, a commencé à dévoiler sa personnalité et à jouer avec les autres chiens du foyer de Harbison.

En route vers de nouvelles aventures

En meilleure posture, Hope était enfin prête à rencontrer sa famille éternelle, et c’est en croisant le regard de Steff que sa vie va changer à tout jamais. Cette jeune femme était venue rendre visite aux chiens de Harbison, et elle a eu un véritable coup de foudre pour cette chienne - qui avait tout l’air d’être réciproque !

Niall Harbison / Twitter

En effet, Hope n’a pas hésité une seule seconde à embrasser Steff sur le nez, puis s’est retournée pour demander des caresses sur le ventre. Son âme sœur s’y est donnée à cœur joie ! Steff a décidé dès cet instant qu’elle ne repartirait pas sans cette chienne. Elle n’était pourtant que de passage en Thaïlande, et devait rentrer au Royaume-Uni…

Mais finalement, Steff n’a pas été seule dans l’avion ! 2 mois plus tard, elle s’est envolée vers son pays d’origine en compagnie de Hope. Harbison se souvient que la chienne a fièrement quitté les lieux en trottinant aux côtés de sa nouvelle mère, et qu’elle était folle de joie. « Regardez ce sourire ! » s’est-il exprimé.

Aujourd’hui, Hope est plus heureuse qu’elle ne l’a jamais été. Elle s’est parfaitement acclimatée à sa nouvelle vie britannique. Harbison et ses proches ne l’oublieront jamais, et sont ravis qu’elle ait la famille aimante dont elle a toujours rêvé !