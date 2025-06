Après avoir offert une friandise à ce Patou il y a 5 ans, le restaurateur et le toutou ont noué une profonde amitié (vidéo)

Les plus grandes amitiés naissent parfois avec peu de chose. Un pain au fromage par exemple. M. Adriano se doutait-il qu’une simple friandise donnée allait permettre à ce cuisinier et un chien de nouer une belle complicité ? Probablement pas, mais c’est pourtant ce qui est arrivé.

Dans la ville de Torrance en Californie (États-Unis), se trouve le restaurant Panela’s Brazil dans lequel travaille M. Adriano. Un beau jour de février 2020, tout affairé à sa cuisine qu’il était, il remarque un majestueux Chien de montagne des Pyrénées et aimerait lui donner une friandise. Après avoir gentiment demandé l’autorisation à Laura Santos, sa maîtresse, le cuisinier offre alors au toutou un pain au fromage. Puis 2. Puis 3. Au total, ce seront finalement 5 pains qui finiront dans le ventre du gourmet canidé dénommé Ritchie.

2 ans plus tard, le Patou et sa maîtresse reviennent dans le restaurant de M. Adriano comme le déclare Mme Santos auprès de Newsweek : “En juillet 2022, nous y sommes retournés et, dès que nous sommes sortis de la voiture, Ritchie s'est dirigé automatiquement vers l'entrée pour chercher Adriano. Il l'a salué en l'appelant son grand ami et lui a donné autant de pains au fromage qu'il le souhaitait”. Depuis, le toutou revient régulièrement saluer son ami cuisinier, ce dernier le gratifiant systématiquement avec quelques friandises.



© @ritchiethepyr / Instagram

Cette belle amitié a pourtant failli se terminer brusquement, lorsque Ritchie a contracté une infection généralisée due à un kyste à la patte qui s’était rompu. C’était en septembre 2024, et Laura Santos a bien cru qu’elle allait perdre son compagnon à 4 pattes adoré. Pourtant, le toutou a fait preuve d’une extraordinaire résistance et, malgré une convalescence difficile, il s’est enfin rétabli.

Et pour célébrer l’événement, rien de tel que du pain au fromage au Panela’s Brazil : “C'est le premier endroit où nous avons emmené Ritchie après sa convalescence, pour qu'Adriano puisse voir son grand ami. Il a pleuré et a dit qu'il souffrait avec Ritchie, qu'il savait qu'il s'en sortirait et qu'il avait besoin de son grand ami”.

Les retrouvailles entre les 2 compagnons ont pu être filmées et partagées sur Instagram grâce au compte @ritchiethepyr. Les internautes ont bien évidemment été émus par cette touchante réunion entre ces “amis pour la vie”. L’un des commentateurs a d’ailleurs écrit qu’au-delà des friandises, les toutous “apprécient la gentillesse à chaque fois et s'en souviennent pour toujours !”.

