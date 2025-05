Abandonné pour la deuxième fois à l'âge de 12 ans, ce vieux Beagle trouve paix et amour dans un nouveau foyer

Elton, un Beagle, a connu le refuge dès son plus jeune âge. Abandonné lorsqu’il était chiot, il a par la suite été adopté. Malheureusement, l’histoire s’est répétée lorsqu’il a atteint sa douzième année. Tandis qu’il pensait finir ses jours au sein de sa famille, il a été déposé au chenil. Ce dernier pratiquait l’euthanasie pour les chiens âgés, alors des bienfaiteurs ont pris le relais pour sauver le senior.

Ceux-ci font partie de l’association Beagle Freedom Project. Ils sauvent des chiens en détresse et leur trouvent des familles aimantes. En découvrant Elton et son histoire, ils ont été profondément touchés. Ils ont aussi compris qu’au sein du refuge dans lequel il se trouvait à ce moment, ses jours étaient comptés. Le pauvre était mal en point, âgé et l’euthanasie l’attendait.

Beagle Freedom Project / Facebook

Un cocon sécuritaire

Elton a été récupéré par les sauveteurs de Beagle Freedom Project. Il était désormais en sécurité au sein de leurs locaux, mais les épreuves n’étaient pas encore terminées. L’animal avait grandement besoin de soins : « Ce vieux garçon a de multiples masses [...] Elton manque de fourrure, a des parasites intestinaux et une grave infection respiratoire supérieure », partageait un porte-parole du refuge sur Facebook.

Grâce au soutien de ses sauveteurs et à sa volonté inébranlable, Elton s’est doucement rétabli. Son état s’est stabilisé et la boule de poils a pu être placée à l’adoption. Les chiens âgés ont souvent plus de mal à trouver une famille que leurs congénères plus jeunes. Le personnel du refuge a toutefois mis toutes les chances du côté d’Elton en partageant régulièrement de ses nouvelles sur internet.

Une famille a découvert son joli minois sur les réseaux sociaux et est tombée sous son charme : « Ce fut le coup de foudre. Son histoire était tellement déchirante. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait abandonner ce doux bébé », racontait-elle. Elle a pris l’avion pour venir le récupérer et Elton a découvert ceux avec qui il passera le restant de ses jours. Il s’est très bien installé chez lui par la suite et n’a plus qu’à profiter de la vie désormais !

A lire aussi : L’amitié improbable entre un Chihuahua et un lapin donne lieu à des images d’une tendresse émouvante (vidéo)

Beagle Freedom Project / Facebook