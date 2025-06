En jouant le numéro d’identification de sa chienne décédée au loto, cet homme remporte le gros lot !

On dit souvent que nos chiens sont de véritables porte-bonheur. Certains continuent même de l’être après leur décès… Roger Sours l’a bien compris après avoir joué un extrait du numéro d’identification de sa chienne à la loterie. Combinaison qui, contre toute attente, s’est avérée être gagnante !

Alors qu’il ne joue presque jamais au loto, Roger Sours, habitant de Tiffin (État de l’Ohio), a un jour décidé de tenter sa chance. Sans trop y croire, il a misé sur les premiers numéros d’identification de sa chienne Berger Allemand récemment décédée : 1, 0, 8, 2, 2. Il s’avère que ces mêmes chiffres ont finalement été révélés le 14 août 2024, soir du tirage. “J’ai joué 2 séries de numéros pour Pick 5 et ce numéro, celui qui a été tiré, était en fait mon numéro de licence de ma (chienne) Berger Allemand. Elle n'est plus parmi nous”, a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à la rédaction de The Mirror.

Photo d'illustration

Une coquette somme

Cerise sur le gâteau, Roger Sours n’a pas remporté une petite somme d’une dizaine ou une centaine d’euros… Loin de là ! En fait, c’est un fabuleux chèque de 50 000 dollars (45 000 euros environ) que son âme-sœur canine lui a permis de remporter depuis l’au-delà ! Le soir du tirage, alors qu’il était tranquillement assis dans son canapé sans rien attendre de spécial, l’homme est resté bouche bée. “J’étais juste assis. Je regarde (le tirage de) la loterie quand je peux, quand ça passe à la télévision. J’étais comme figé. Je ne pouvais tout simplement pas croire que ça avait été tiré”, a-t-il raconté encore très ému à ce souvenir. Grâce à cette somme très conséquente, Roger Sours a indiqué qu’il allait enfin pouvoir payer ses dettes et même mettre de côté pour de futurs projets. Nul doute qu’il remercie chaque jour sa chienne bien-aimée pour ce cadeau inestimable !

A lire aussi : Le moment poignant où une chienne paralysée des pattes arrière court librement dans son rêve (vidéo)

© Ohio Lottery / Facebook

On sait que ce n’est pas la première fois qu’un chien permet à son humain de remporter un tirage de loterie. En Chine, une jeune femme avait par exemple été contrainte d’acheter un ticket machouillé par son Golden Retriever. Finalement, après l’avoir tout de même gratté, elle a découvert avec stupeur qu’il était gagnant ! Elle n’a remporté que 130 euros ce jour-là, mais ce fût tout de même une excellente surprise pour elle.