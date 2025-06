Ce chien, grand fan de Metallica, se met à hurler dès les premières notes de sa musique préférée (vidéo)

Bandit, le chien d’une utilisatrice de TikTok nommée Sophie, est croisé Husky. De ce fait, il sait donner de la voix lorsqu’il veut se faire entendre. Mais le toutou n’utilise pas ses cordes vocales simplement pour demander quelque chose. Il aime aussi chanter sur ses tubes préférés, surtout quand ils passent dans la voiture !

Sophie est une grande fan de Metallica, comme elle l’indique sur les réseaux sociaux. De nombreuses publications sont d’ailleurs consacrées au groupe, mais parmi elles, un petit minois apparaît de temps à autre. C’est celui de Bandit, dont elle est très proche.

Une groupie canine

Les amis sont si complices qu’ils partagent aussi les mêmes goûts musicaux. Il s’agit d’ailleurs d’une fierté pour Sophie, qui se réjouit en voyant son chien réagir sur ses morceaux favoris. Dans une vidéo récemment postée sur TikTok et partagée par Yahoo Life, le chien apparaît sur la plage arrière du véhicule de sa propriétaire.

Cette dernière lance une musique dont les premières notes sont très familières pour Bandit, puisqu’il réagit immédiatement. Ce sont celles du morceau Nothing Else Matters, de Metallica, soit l’un des préférés du quadrupède ! Alors, dès que la musique se lance, il ne peut s’empêcher de chanter et cela donne lieu à une scène aussi adorable qu’hilarante.

Les internautes ont beaucoup plaisanté dans la section des commentaires après avoir visionné le clip : « Est-ce qu’il fait les mariages ? » écrivait une personne, « Ce n'est pas vraiment bien de jouer de la musique en présence de chiens. Il pourrait apprendre à chanter vraiment bien, devenir super célèbre et faire une tournée mondiale », badinait quelqu’un d’autre.

Il est vrai que le toutou chanteur a un petit don et que, malgré quelques fausses notes, il ne perd jamais le rythme !