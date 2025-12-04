Vexée de devoir quitter l'animalerie, cette femelle Husky tourne ostensiblement le dos à sa maîtresse pour protester (vidéo)

Chez les anglo-saxons, il existe l’expression “drama queen” – ou “reine du drame” en français. Ce terme est souvent employé pour désigner une personne (ou un animal en l’occurrence) qui réagit de façon excessive, qui dramatise tout. Et si vous souhaitez savoir ce que cela donne en situation réelle, il suffit d’observer Eva, la femelle Husky, alias la reine des “drama queens”.

Vous rappelez-vous d’ Eva et de son tempérament bien affirmé ? En début d’année, nous vous relations une anecdote concernant cette turbulente femelle Husky . En effet, au grand dam de sa maîtresse, Eva a pour habitude de ne jamais cacher son mécontentement. À l’époque, elle n’était pas d’accord avec son humaine qui avait décidé de rentrer. La plupart du temps, n’importe quel toutou tire une ou 2 fois sur la laisse, histoire de tenter sa chance, mais il finira ensuite par se résigner et prendre le chemin de la maison. Mais pas Eva !

Dans la vidéo publiée peu après les événements, on pouvait assister à la solution trouvée par la boule de poils pour obtenir gain de cause : elle s’était tout simplement couchée sur le bitume. Bien décidée à ne pas bouger.



De récentes images, publiées sur Instagram et reprises par DogTime , ont de nouveau montré toute l’étendue du talent de drama queen d’Eva. On peut ainsi la voir, dos tourné à la caméra, tête baissée, et bien décidée à ne pas répondre aux nombreuses sollicitations de sa maîtresse. Mais qu’a donc pu faire cette dernière pour mettre sa boule de poils dans un tel état ? Elle a tout simplement quitté l’animalerie préférée d’Eva beaucoup trop tôt à son goût. Et ne manque donc pas de le lui faire savoir.

