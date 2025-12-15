En voyant son humain préféré entrer avec un chiot, cette chienne laisse exploser sa joie et endosse immédiatement le rôle de grande soeur (vidéo)

Pacha est une magnifique Golden Retriever très suivie sur les réseaux sociaux. Ses adoptants, qui l’aiment de tout leur cœur, ont partagé une vidéo touchante, dans laquelle la chienne accueille avec joie sa nouvelle petite sœur, nommée Bucket.

Intégrer un nouvel animal de compagnie à la famille peut parfois être assez délicat. Si certaines boules de poils ont besoin de temps pour apprendre à se connaître et à se faire confiance, d’autres ressentent une connexion immédiate.

Une vidéo, publiée sur TikTok et relayée par le média Parade Pets, montre une femelle Golden Retriever nommée Pacha accueillir le nouveau membre de son foyer adoré. La chienne, d’abord assise sur le canapé, fixe la porte d’entrée du domicile. Lorsque son « papa » entre dans la pièce avec sa nouvelle petite sœur, baptisée Bucket, Pacha se précipite à sa rencontre en remuant la queue.

© @goldengirlpacha / TikTok (capture d'écran)

« Meilleures amies pour la vie »

Ravie et curieuse, Pacha se hisse sur ses pattes arrière pour renifler l’adorable boule de poils installée dans un petit seau orange. Comme le prouvent les images, la chienne adulte ne peut contenir son excitation face à l’arrivée de Bucket. Dès cette première rencontre, Pacha a commencé à suivre le chiot, pour lequel elle a ressenti un véritable coup de foudre.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu plus de 80 000 mentions « j’aime ». « Pacha sera la meilleure grande sœur », écrit une internaute touchée par cette scène. « Adorables ! De magnifiques bébés ! Meilleures amies pour la vie », commente un autre utilisateur.

Comme des sœurs

Aujourd’hui, la petite Bucket a bien grandi. Le couple diffuse régulièrement des vidéos montrant le quotidien des 2 Golden Retrievers, qui ont noué un lien précieux depuis leur première rencontre.

Comme le montrent les différents clips, les chiennes partagent absolument tout ensemble. L’une de leurs passions ? Faire la sieste dans un endroit douillet, en se blottissant l’une contre l’autre.

© @goldengirlpacha / TikTok (capture d'écran)

Il n’y a absolument aucun doute à avoir : Bucket et Pacha étaient faites pour se rencontrer !