Ce courageux chien errant amène un chaton orphelin aux gardes-frontières avant d'être lui-même secouru

Un chien errant a ému des sauveteurs pourtant aguerris en apportant lui-même un chaton nouveau-né à des agents près de la frontière américano-mexicaine, permettant de secourir presque toute la portée. Recueilli depuis par l’association Pawsitive Rescuers, Blackie sera bientôt soigné, préparé à la vie de famille et proposé à l’adoption.

« Je n'ai jamais vu ça en 23 ans de sauvetage », confie Karen Washington, présidente de Pawsitive Rescuers, association basée à El Paso dans l'Etat du Texas (Etats-Unis). Le geste de Blackie, un chien très justement qualifié de héros par la communauté locale, l'a laissée admirative et émue. Après avoir sauvé une portée de chatons livrés à eux-mêmes, ce bon samaritain en version canine a été secouru à son tour, rapportait KVIA le lundi 2 mars.



Quelques semaines plus tôt, des gardes-frontières américains qui patrouillaient le long de la frontière avec le Mexique avaient été surpris de voir le chien au pelage noir marqué de blanc surgir de nulle part et tenant délicatement un tout jeune chaton dans la gueule. Le quadrupède s'était approché des agents et avait déposé le félin nouveau-né afin qu'ils lui viennent en aide.



Ils avaient alors contacté Pawsitive Rescuers, qui avait aussitôt mobilisé une équipe et expliqué aux gardes-frontières qu'il y avait forcément le reste de la portée à secourir. Ces derniers avaient effectivement les 5 frères et sœurs du premier rescapé au bord du fleuve Rio Grande. Malheureusement, l'un d'eux n'avait pas survécu.

Les bénévoles s'étaient relayés pour prendre soin des chatons survivants en les nettoyant et nourrissant au biberon notamment. Par la suite, ils ont été confiés à une famille d'accueil, celle de Joetta Holland.



Blackie sauvé à son tour et bientôt prêt pour un nouveau départ

Quant au chien, appelé Blackie depuis, il avait continué de vivre dans l'errance jusqu'au dimanche 1er mars, date à laquelle il a enfin pu être capturé en toute sécurité avec l'aide des gardes-frontières et pris en charge.

Pawsitive Rescuers a confirmé cette information sur sa page Facebook, précisant que Blackie doit être emmené chez le vétérinaire en cours de semaine pour être dûment examiné et vacciné. Il apprendra ensuite les bases de la vie à la maison dans l'optique de son adoption par une famille aimante.