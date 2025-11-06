Autrefois brutalisé et négligé, ce chien vit aujourd'hui le bonheur dont il était privé après l'intervention d'une association

Rescapés d’un enfer qu’aucun animal ne devrait connaître, Rio et Cardi font aujourd’hui l’objet de nouvelles aussi touchantes qu’inattendues. 3 mois après avoir été secourus par Action Protection Animale, les 2 chiens maltraités connaissent enfin la vie heureuse qu’ils méritent. Leur transformation, autant physique qu’émotionnelle, force l’admiration.

3 mois après son sauvetage, comment se porte Rio, l’un des 2 chiens victimes de violences et dont le cauchemar avait pris fin grâce à l’équipe d’Action Protection Animale ? Eh bien, les nouvelles à son sujet sont particulièrement réjouissantes. En ce qui concerne sa congénère aussi, d’ailleurs.

En juillet 2025, Action Protection Animale avait procédé à la saisie des 2 canidés en question, Rio, donc, et Cardi, qui étaient en grande détresse. Leur propriétaire de l’époque leur faisait subir de terribles sévices. Rio en particulier était dans un état préoccupant. Son corps meurtri portait encore les traces des brutalités qu’il avait vécues : gueule déformée, sang séché… Il avait dû séjourner à la clinique vétérinaire pour recevoir des soins poussés.

Grâce aux traitements reçus et à l’attention dont il a fait l’objet, il a pu s’en remettre petit à petit. Pris en charge par le refuge APAA Trégrom (Côtes d’Armor), partenaire d’Action Protection Animale, il a appris à se détendre et à profiter de la chaleur humaine.

A partir de là, tout s’est enchaîné pour lui, et dans le bon sens. “Rio a rencontré une famille au grand cœur, prête à lui offrir la douceur et la sécurité qu’il n’avait jamais connues, peut-on effectivement lire sur le site d’ Action Protection Animale . Aujourd’hui, il est comblé : entouré de 2 adorables Carlins, choyé et couvert d’amour. Il profite pleinement de ses jouets et de cette nouvelle vie où chaque jour rime avec affection.”



Action Protection Animale

Adoptants aimants, amis canins et jouets

L’association a également relayé le témoignage de la nouvelle maîtresse du chien. “Il mérite tellement d’être entouré d’amour, a-t-elle ainsi déclaré. Aucun être vivant ne mérite ce qu’il a vécu. Heureusement que la justice a agi rapidement !”

“Avec mon mari, poursuit-elle, nous sommes allés choisir un collier et un joli harnais pour Rio, et en passant dans le rayon des jeux, il a choisi tout seul celui qu’il voulait.”

Action Protection Animale

Les nouvelles sont bonnes également pour Cardi, puisqu’elle a trouvé un foyer aimant à son tour.

Quant à leur ancien maître, il a dû en répondre face à la justice. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme, ainsi qu’à 10 ans d’interdiction de détenir un animal, suite à la plainte déposée par Action Protection Animale.