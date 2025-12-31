Chaque soir, une femme s'assoit près de la baignoire où sa chienne séniore atteinte de démence préfère s'endormir pour une raison émouvante (vidéo)

Entre tendresse et inquiétude, une maîtresse partage sur TikTok son quotidien chamboulé par le vieillissement de sa chienne Cavalier King Charles Spaniel âgée. Face aux changements liés à la vieillesse et à la maladie, elle redouble d’attention pour apaiser son amie à 4 pattes. Ses vidéos, d’une grande sensibilité, révèlent l’amour et la patience dont elle fait preuve pour l’accompagner dans cette nouvelle phase de sa vie.

Korrie, qui se fait appeler “@korrie.take2” sur TikTok, est propriétaire d’une chienne séniore de race Cavalier King Charles Spaniel. Elle apparaît aux côtés de cette dernière dans une vidéo aussi courte qu’émouvante, mise en ligne le 27 novembre 2025 et relayée par PetHelpful .

Korrie se filme alors qu’elle est dans la salle de bain, en compagnie de sa chienne qui se trouve juste derrière elle, couchée dans la baignoire.

Sa “douce fille”, comme elle l’appelle, a 14 ans et est atteinte de démence. Sa maîtresse explique que depuis l’apparition de la maladie, leur quotidien a changé. Elle a dû s’adapter pour veiller à son bien-être.

L’un de ces ajustements est que la chienne dort désormais systématiquement dans la baignoire, entourée de couvertures chaudes. Korrie reste assise à ses côtés jusqu’à ce qu’elle s’endorme. Si elle n’est pas présente au moment du coucher, l’animal est désorienté et se met à hurler sans pouvoir trouver le sommeil.

En légende de la vidéo, Korrie ajoute qu’il s’agit d’une “nouvelle étape pour nous 2”. Elle précise l’avoir emmenée chez le vétérinaire et qu’elle allait donner de ses nouvelles après la visite.



“Elle est en bonne santé et très heureuse”

C’est ce qu’elle a fait en postant une nouvelle vidéo le 2 décembre. On y apprend que le vétérinaire a confirmé la démence, mais que ses troubles nocturnes relèvent d’un phénomène appelé “sundowning” (syndrome crépusculaire), lié à la confusion sur le moment de la journée.

Un traitement administré avant le coucher aide désormais la chienne à se détendre et à mieux dormir.

“Il a dit qu’elle est en bonne santé pour sa race et son âge, poursuit Korrie. Elle a 14 ans et elle est très heureuse”.

