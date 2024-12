Ce Husky se dispute avec son propriétaire, car il veut rester dehors plus longtemps (vidéo)

Titan, un Husky, vit dans la maison du bonheur avec Blue, son congénère de la même race, Maverick, un Golden Retriever et leurs propriétaires. Une chose est sûre, personne n’a le temps de s’ennuyer au quotidien ! Les quadrupèdes et leurs humains partagent de nombreuses aventures. Ils sont d’ailleurs suivis par des millions d’internautes sur les réseaux sociaux, qui prennent plaisir à regarder leurs péripéties.

Récemment, Titan a été sous le feu des projecteurs à cause d’un caprice. Comme de nombreux Husky, le canidé sait se faire entendre lorsqu’il veut obtenir ce qu’il souhaite. Ce jour-là, la boule de poils déterminée était bien décidée à rester dehors plus longtemps que prévu et l’a fait savoir à son maître.

@imbluethesiberiann / TikTok

Un dialogue de sourds

Dans une vidéo partagée sur la plateforme TikTok et relayée par Pethelpful, les internautes la découvrent installée sur l’un des canapés du salon de jardin. Son propriétaire ouvre la baie vitrée et lui demande de rentrer. Il précise qu’elle a déjà passé 2 heures dehors, mais Titan aussi à ses arguments. Bien qu’il dialogue dans son langage de Husky, on comprend qu’il n’a pas envie de rejoindre son maître.

La discussion se poursuit et Titan hausse le ton comme s’il négociait un délai plus long. Son propriétaire a d’ailleurs rédigé un dialogue avec les paroles fictives du quadrupède, qui le supplie de le laisser profiter. À la fin de la vidéo, l’homme annonce à son chien que celui-ci a gagné. Cela tombe bien, car Titan s’était déjà rallongé sur le sofa !

Les utilisateurs de la plateforme étaient hilares face à la réaction du toutou. Ils ont laissé des centaines de commentaires dans la section dédiée : « Mon chien a écouté toute sa version des faits... Titan a gagné », plaisantait une internaute, « J'adore vraiment le côté dramatique des Huskies », partageait une autre personne. Effectivement, le côté bavard de Titan le rend très attachant et, comme l’a prouvé cette vidéo, donne envie de se laisser convaincre !