Ce duo inséparable est la preuve que l'amitié entre chat et chien existe !

Depuis leur première rencontre, Marley et Horner sont devenus les meilleurs amis du monde. Le chien et le chat ne peuvent passer une seule journée sans se câliner.

L'expression populaire « s'entendre comme chien et chat » prend un tout nouveau sens grâce à Marley et Horner. Le Springer Anglais et le chat roux ont rejoint la famille de Suzanne Moore à peu près au même moment. Ils sont devenus inséparables dès le premier jour !

La résidente d'Aberaeron, au pays de Galles, a adopté le chien quand il avait 10 semaines. Elle a ensuite recueilli un chat de ferme, peu de temps après. La quadragénaire ne s'attendait pas à ce que ses 2 nouveaux compagnons tissent un lien aussi fort. Mais après tout, les opposés s'attirent, non ?

© Suzanne Moore

« Ils font fondre nos cœurs »

Marley a essayé de se rapprocher des 2 autres félins de la maison. Mais ces derniers ont toujours refusé sa compagnie. « Ils lui donnent une tape sur le nez pour qu'il reste à l'écart », a déclaré Suzanne à Teamdogs. Heureusement, Horner l'a accueilli à pattes ouvertes.

La tendresse possède pléthore de vertus. Pour leur propriétaire, leur rapprochement a peut-être été un moyen de se réconforter mutuellement, après avoir changé d'environnement.

Les 2 copains, âgés de 6 mois aujourd'hui, ont grandi ensemble sous le même toit sans jamais s'éloigner l'un de l'autre. Leurs séances de câlins de l'après-midi sont devenues un petit rituel, qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Le chat se love contre le chien ; leurs queues et leurs pattes s'entrelacent parfois. S'ils ne font pas la sieste ensemble, ils se suivent, jouent et partagent même leur nourriture.

« Ils font fondre nos cœurs », a confié leur mère adoptive. Leur relation indestructible montre que l'amour se présente sous toutes les formes. L'amitié est un trésor, surtout si elle ressemble à ce joli duo.