Un chien errant recueilli par une habitante après s'être réfugié dans son jardin (vidéo)

Déterminé à en finir avec l’errance, un chien squelettique s’est aventuré sur la propriété de Jacquelyne McDermott. Sensible à sa détresse, la bonne samaritaine l’a non seulement aidé, mais aussi adopté. Grâce à cette belle rencontre, l’animal savoure enfin la vie qu’il mérite.

Ares a frappé à la bonne porte ! Comme le rapporte le média Pet Helpful, le chien affamé et squelettique s’est aventuré dans le jardin d’une femme, dans l’espoir d’obtenir de l’aide. La bonne samaritaine, nommée Jacquelyne McDermott, n’a pas hésité un seul instant avant de lui tendre la main.

Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social TikTok, on peut voir l’animal s’approcher de sa bienfaitrice en remuant la queue, puis avancer vers sa maison. « Ce petit bonhomme m’a trouvée l’autre jour, et voilà, c’est le début d’une nouvelle vie pour lui… », écrit Jacquelyne en légende. En effet, elle l’a adopté sur-le-champ !

© @jackieeooo / TikTok (capture d'écran)

« Il était perdu depuis un bon moment, c’est sûr »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 230 000 fois et a reçu près de 22 000 mentions « j’aime ». « Il s'est approché en disant : "Ouais, ça va marcher" », commente un internaute. « Oh, il est allé directement à la maison pour dire "Je suis fatigué". Il était perdu depuis un bon moment, c'est sûr. Merci de l'avoir sauvé », déclare un autre utilisateur.

Depuis la diffusion de ce clip, Jacquelyne McDermott et ses proches donnent des nouvelles de leur adorable protégé. « Il a vu le vétérinaire, il est sur la voie d’une vie meilleure. Il reçoit l’amour qu’il mérite », précisent-ils.

Jacquelyne a précisé que les résultats des examens vétérinaires de son nouveau chien étaient bons. Ares est actuellement traité contre les vers et commence à reprendre du poids. Si la bonne samaritaine ne l’avait pas aidé, le toutou serait mort en 2 ou 3 jours, selon le vétérinaire.

Un nouveau départ dans une famille aimante et dévouée

D’autres vidéos d’Ares ont vu le jour, pour le plus grand bonheur des internautes. On le voit notamment jouer avec d’autres chiens.

Après avoir connu les affres de l’errance, Ares est en forme et se sent plus heureux que jamais. Quelle chance d’avoir visité la bonne propriété ! Grâce à cette rencontre salvatrice, l’ex-va-nu-pattes a tout ce dont il rêvait.

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