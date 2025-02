Alors qu’ils ne devaient vivre ensemble que pour un temps, un Dalmatien et un chat nouent un lien indéfectible et émouvant (vidéo)

Faire cohabiter un chat et un chien est une problématique qui revient de manière récurrente chez les propriétaires d’animaux. Il n’existe pas de règles en la matière. Dans le cas de ce Dalmatien et de ce chat anciennement errant, la relation aurait pu être marquée par plusieurs tensions. C’est finalement tout le contraire qui s’est passé, permettant aujourd’hui d’affirmer que le duo est inséparable.

L’histoire d’amitié entre River, le Dalmatien, et Summit, le chaton, est proche du conte de fées. River vivait auprès de ses maîtres, et était habitué à une certaine solitude. Un jour, ses parents ont décidé d’ouvrir les portes de leur maison et de devenir famille d’accueil, racontait Parade Pets. C’est ainsi que Summit, une adorable petite chatonne, est entrée dans sa vie.

@mywildmeadows / Instagram

Un lien fort et immédiat

Il existe des relations qui ne s’expliquent pas. Lorsque River et Summit se sont rencontrés pour la première fois, ce fut le coup de cœur. Beaucoup plus grand que la chatonne, River aurait pu impressionner la protégée de sa famille, mais ce fut l’inverse. Summit n’a pas été effrayée un seul instant par ce grand bonhomme, bien plus chaleureux qu’impressionnant. Plusieurs vidéos partagées sur le compte Instagram de l’utilisatrice « @mywildmeadows » viennent illustrer ces nombreux moments de complicité qui font chaud au cœur des internautes.

La famille d’accueil a rapidement compris que la relation qui naissait sous ses yeux n’était pas anodine, et qu’il fallait faire quelque chose pour la préserver.

Un « échec de famille d’accueil »

Si le terme peut paraître péjoratif, dans le cas de River et Summit, il est plus une suite logique choisie par la famille. En effet, face à ce lien indéfectible s’étant créé, les propriétaires de River ont choisi de garder Summit. La chatonne ne devait faire qu’un passage dans leur foyer, mais ils ont décidé de la garder pour toujours.

Depuis cette décision, River et Summit passent tout leur temps ensemble et n’ont fait que renforcer leur amitié. Cela fait maintenant 1 an que ce joli quotidien se déroule sous les yeux attendris des humains du duo.

@mywildmeadows / Instagram

Peut-on vraiment parler d’échec ?

L’échec de la mission d’une famille d’accueil peut être mal perçu. Dans certains cas, c’est une décision qui fait sens. Lorsque des animaux nouent un lien fort, il est important d’y prêter attention, d’observer et d’envisager la suite des événements. L’évidence était telle entre River et Summit que la famille d’accueil n’a pas pu laisser passer cette belle occasion. Cet « échec » aurait donc tout l’air d’une belle réussite, finalement.