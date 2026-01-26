Une Pitbull sourde accueille sa petite sœur humaine avec amour et devient instantanément sa maman de cœur (vidéo)

Accueillir un nouveau-né est un grand bouleversement, surtout pour un chien habitué à recevoir toute l’attention. Même quand on pense que tout se passera bien, l’imprévu n’est jamais loin. Pour James Coburn, heureusement, la toute première rencontre entre sa fille et Milkshake, sa chienne sourde, s'est déroulée exactement comme il l'espérait.

Vous souvenez-vous de Milkshake ? Nous vous avions déjà raconté comment James Coburn, le maître de cette adorable Pitbull sourde, lui avait permis de retrouver sa fille biologique grâce à un test ADN. Aujourd’hui, une nouvelle vidéo montre à quel point son instinct maternel est puissant.

Une arrivée bouleversante

Récemment, la naissance d’une petite fille a bouleversé le quotidien de la famille Coburn, y compris celui de Milkshake.

Si l’arrivée d’un nouveau-né dans un foyer où se trouvent déjà des toutous peut être un peu stressant, James n’avait aucun doute sur l’accueil que la chienne réserverait à sa fille.

© @make.life.happen / TikTok

Avant même de rencontrer le bébé, Milkshake semblait déjà fascinée par cette nouvelle petite sœur humaine. Dès son arrivée à la maison, elle ne l’a pas quittée d’une semelle, même pendant le bain !

Depuis, les 2 sont inséparables, et il est clair que Milkshake est devenue bien plus que sa meilleure amie : elle est devenue une véritable deuxième maman.

En légende de cette vidéo touchante, James écrit : « Voilà pourquoi nous adoptons des animaux. Ils font partie de la famille », en parlant de Milkshake et de Poundcake, ses 2 chiennes adoptées.

L’émotion d’Internet

Cette publication relayée par PawNation a beaucoup ému les internautes. Tous ont été touchés par le dévouement de Milkshake et par la façon dont elle a accueilli le nouveau bébé. Des centaines de commentaires ont notamment insisté sur cet amour immédiat, et beaucoup ont trouvé cette histoire à la fois tendre et inspirante.

© @make.life.happen / TikTok

« Suis-je la seule à pleurer de joie ?! », a par exemple écrit quelqu’un. « Moi aussi, et c'est trop tôt pour pleurer ! », a répondu une autre personne.

Une spectatrice a enfin exprimé le sentiment général lorsqu'elle a déclaré : « Je trouve que c'est l'une des histoires les plus touchantes ici. C'est exactement ce dont cette application a besoin. Pas toute cette négativité et cette haine. Elle devrait parler des animaux et de leurs adorables petits humains ! » Impossible de pas être d’accord !