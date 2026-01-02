  1. Woopets
Persuadé de voir un nouvel ami dans le miroir, ce gentil Labrador dépose son jouet pour le partager avec son propre reflet (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Il suffit parfois d’un geste spontané pour faire fondre le cœur des internautes. C’est ce qu’a prouvé un Labrador dont la réaction candide face à ce qu’il croyait être un nouvel ami a rapidement ému le web.

Illustration : "Persuadé de voir un nouvel ami dans le miroir, ce gentil Labrador dépose son jouet pour le partager avec son propre reflet (vidéo)"
© @beau.the.labracadabrador / TikTok

Il s’appelle Beau et il porte merveilleusement bien son nom. D’ailleurs, la beauté de ce chien de race Labrador Retriever et à la robe sable n’est pas qu’extérieure ; elle est aussi intérieure.

Il en a récemment fait la démonstration de manière aussi tendre que drôle. Alors qu’il traînait son jouet préféré partout à travers la maison, comme il le faisait d’habitude, il s’est arrêté net face à un miroir. Apparemment, c’était la première fois que Beau était face à son propre reflet, et il pensait manifestement qu’il avait un autre chien sous les yeux.

Son premier réflexe de chien à la gentillesse extrême a été de sympathiser avec son “congénère” et de partager son jouet avec lui. Il l’a déposé au pied du miroir en remuant la queue, sans doute ravi qu’il était d’avoir trouvé un partenaire de jeu.

Cette scène touchante a été filmée et la vidéo mise en ligne le 22 novembre 2025 sur le compte TikTok qui lui est consacré, “@beau.the.labracadabrador”, et que suivent près de 13 000 followers. La séquence, que relaie Parade Pets, est rapidement devenue virale, ayant généré des centaines de milliers de vues. La voici :

@beau.the.labracadabrador

#labracadabrador #labrador #dog #funnydog

? original sound - Fizz Fab

“Une si belle âme”

Les Labradors peuvent être des chiens de thérapie, des chiens guides et des chiens de détection de stupéfiants, alors que le mien essaie de partager son jouet avec son propre reflet”, peut-on lire de la part du propriétaire de Beau dans le texte incrusté plein d’humour.

L’attitude de ce chien est plus qu’attendrissante et en dit long sur la douceur et la générosité qui le caractérisent.

A lire aussi : Un chien loyal jusqu’au bout ne laisse personne approcher du corps de son propriétaire décédé

Illustration de l'article : Persuadé de voir un nouvel ami dans le miroir, ce gentil Labrador dépose son jouet pour le partager avec son propre reflet (vidéo)
@beau.the.labracadabrador / TikTok

Les internautes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. Bon nombre d’entre eux ont réagi en commentaires pour souligner la bienveillance de Beau, mais aussi celle des chiens en général. “Tous les Labradors sont merveilleux”, a ainsi écrit Valeriearnett. “Une si belle âme”, a commenté, pour sa part, Justin Long.

