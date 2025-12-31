Venu au Mexique pour une retraite, ce Français repart avec un chien errant qui ne le lâchait plus

Expatrié aux États-Unis pendant plusieurs années, Jean-Baptiste Passot a construit toute sa vie de l’autre côté de l’Atlantique. Régulièrement, il franchissait néanmoins la frontière mexicaine pour suivre divers stages et thérapies professionnelles. Puis un jour, il a rencontré Cacao…

Jean-Baptiste Passot a vécu l’essentiel de sa vie en région parisienne jusqu’à ce qu’il décide finalement d’aller vivre aux États-Unis, et plus précisément dans le sud de la Californie. Pendant 12 ans, il a mené une vie à 100 à l’heure entre son travail et ses séjours réguliers au Mexique, à Tepatitlan près de Guadalajara . Un beau jour, en se rendant une nouvelle fois de l’autre côté de la frontière pour suivre une retraite supposée l’aider à surmonter sa peur de prendre la parole en public, il a fait une rencontre totalement inattendue… Un minuscule chien errant, probablement issu d’un croisement entre un Chihuahua et un terrier, est venu à sa rencontre. Entre l’homme et le toutou, le coup de foudre a été immédiat. “Ça faisait deux jours qu’il était là. Il était tout le temps avec moi ! La connexion s’est faite… C’est plus lui qui m’a choisi que moi qui l’ai choisi”, a-t-il plus tard expliqué au Courrier du Pays de Retz .

© Courrier du Pays de Retz

Un loulou désormais “gâté et heureux”

Rapidement, Jean-Baptiste a décidé d’adopter officiellement le petit chien, renommé Cacao par ses soins. Mais avec la vaccination obligatoire et la période de quarantaine exigée afin de pouvoir importer un chien étranger aux États-Unis, l’homme a d’abord été contraint de retourner chez lui sans le toutou. Ce n’est qu’en juillet 2023, soit 3 mois après son départ du Mexique, qu’il a pu retourner chercher Cacao en toute légalité.

Pendant quelques mois supplémentaires, Jean-Baptiste et son nouveau meilleur ami ont vécu en Californie avant de rentrer définitivement en France, et plus précisément dans la commune de Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique. “Cacao s’est bien acclimaté à la commune. Il est gâté et heureux ici”, a assuré son heureux papa.

© Courrier du Pays de Retz

Le naturel jamais bien loin

Désormais, Cacao mène une vie sûre et agréable auprès de son humain aimant et bienveillant. Mais s’il a définitivement laissé derrière lui l’enfer de la rue, il a néanmoins gardé quelques habitudes de chien errant. “Il adore s’arrêter en plein milieu de la route. Il se met sur le dos et il se gratte comme ça pendant 20 à 30 secondes. Du coup, toutes les voitures s’arrêtent…”, raconte Jean-Baptiste en riant.