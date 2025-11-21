En refuge depuis plus de 1700 jours, cet adorable papy chien attend désespérément de trouver sa famille pour la vie

S’il est évident qu’aucun chien ne devrait franchir un jour les portes d’un refuge, aucun d’eux ne devrait non plus y passer d’interminables longues années. JP est probablement l’un des chiens qui a passé le plus de temps dans un box à attendre avec espoir qu’une famille pose enfin les yeux sur lui…

Avant d’atterrir au refuge animalier de Bideawee , situé à New York, JP menait une vie épanouie et heureuse auprès de son maître, militaire de métier. Malheureusement, en 2019, ce dernier a été envoyé en mission à l’étranger pour une durée indéterminée. Le cœur brisé, l’homme a donc été contraint de déposer son chien en refuge. À 10 ans, le brave toutou s’est donc retrouvé enfermé entre 4 murs de béton, au milieu des aboiements désespérés des autres pensionnaires. S’il était curieux et avenant à son arrivée, JP s’est très vite transformé… Traumatisé par son abandon soudain et les années de solitude qui ont suivi, il a perdu toute confiance en l’Homme et est devenu méfiant avec les étrangers. Avec les bénévoles du refuge, il se laisse néanmoins manipuler et accepte de se balader de temps en temps. “Bien qu’il apprécie l’attention et les soins qu’il reçoit, le refuge ne remplace pas un foyer aimant”, avait à l’époque souligné Melissa Treuman, directrice du développement et de la communication chez Bideawee, dans un entretien accordé à The Dodo .

© Bideawee / Facebook

Toutes les chances de son côté

Fin 2024, JP était encore disponible à l’adoption, portant ainsi son temps de séjour au refuge à plus de 1700 jours ! Malheureusement c’est un fait, les vieux chiens attirent beaucoup moins les adoptants… Pourtant, les équipes de Bideawee ont tout mis en œuvre pour attirer les regards sur JP. À l'époque, une publication Facebook avait été mise en avant, affirmant que les frais d’adoption du toutou étaient déjà réglés par son parrain et qu’une marque de croquettes s’engageait à fournir gratuitement de la nourriture adaptée pendant un an.

Un peu d’espoir

Bien qu’il soit particulièrement timide et renfermé, JP a su conquérir les cœurs des équipes. “L’une de nos bénévoles l’aime tellement qu’elle lui rend visite tous les jours pendant sa pause déjeuner, et ce depuis des années”, a confié Melissa avec tendresse.

© Bideawee / Facebook

Aujourd’hui, aucune mise à jour concernant JP n’a été publiée par le refuge. Le toutou n’est néanmoins plus disponible à l’adoption sur le site. On peut donc espérer qu’il a enfin trouvé un doux foyer !

A lire aussi : En vacances avec son chien, elle filme un moment adorable au bord de la piscine et décide de ne plus jamais partir sans lui (vidéo)

© Bideawee / Facebook