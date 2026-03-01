Endormi sur le dos devant sa porte ce chat errant très confiant finit par explorer sa maison (vidéo)

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, le chat noir errant Mr. Nibbles a été filmé en train de dormir paisiblement sur le dos dans un panier extérieur. Cette posture extrêmement vulnérable est une véritable preuve de confiance selon les vétérinaires, a d'ailleurs porté ses fruits : 2 jours plus tard, le félin détendu a finalement accepté de franchir le pas de la porte pour visiter la maison.

C’est le 22 février dernier qu’Ellie, une utilisatrice du réseau social TikTok , a décidé de diffuser une vidéo montrant un chat noir couché dans un panier présent devant chez elle. Allongé sur le dos, étendu de tout son long et indifférent au monde extérieur, le félin baptisé Mr. Nibbles semble faire la meilleure sieste de sa vie.

Une vidéo devenue virale

La séquence a créé un véritable buzz sur la Toile, cumulant en quelques jours 1,7M de vues et pas moins de 351K mentions « j’aime ». Si les internautes ont autant réagi à ces images, c’est tout simplement parce que Mr. Nibbles n’est pas un chat d’intérieur, mais un chat errant qui vit devant le domicile d’Ellie. « Je pense qu’il aime ça », indique simplement la légende de la vidéo virale, un constat que nombre de personnes ont pu faire en la visionnant. Ils sont d’ailleurs 1700 à avoir laissé un petit message dans la section commentaires, s’émouvant devant ce chat si à l’aise dans son panier.

« Le roi du château »

« Ce n'est pas un chat errant, c'est votre chat d'extérieur... », s’amusait l’un des internautes, tandis qu’un autre affirmait : « Madame, ce n'est plus un chat errant, ce bébé est à VOUS maintenant. Regardez comme il s'est étalé ! » Et en effet, on ne peut qu’admirer la position de Mr. Nibbles dans son panier. « Nous espérons vraiment qu'il choisira bientôt de venir à l'intérieur et d'y rester », s’émouvait aussi Ellie dans les commentaires.

De la manière dont il a choisi de s’allonger sur le dos, à sa façon d’étendre ses pattes arrière, tout indique que Mr. Nibbles se sent en sécurité. De plus, comme le précisait un internaute : « Le fait que le chat n'ait pas fini son repas signifie qu'il se sent en sécurité et qu'il sait qu'il aura encore à manger. C'est fantastique ».

Un chat en confiance

Le Dr Lori Teller indiquait au média Newsweek , qui a relayé la séquence, que la position d’un chat lors de sa sieste était un indice quant à son degré de confiance envers les humains qui l’entourent et son sentiment de sécurité au sein de son environnement. Se coucher sur le dos, le ventre exposé, n’est pas une posture anodine pour un félin. En effet, ainsi, il expose la partie la plus vulnérable de son corps, contrairement à d’autres positions. « En position verticale, les pattes avant repliées sous lui et les yeux fermés : satisfait et à moitié endormi ; cela lui permet de se reposer tout en restant suffisamment alerte pour réagir à l'activité de son environnement. », expliquait le Dr Teller.

Et la situation a évolué de façon positive, puisqu'une deuxième vidéo a été publiée le 24 février, montrant Mr. Nibbles qui était entré dans la demeure d'Ellie pour faire le tour du propriétaire ! Un autre signe montrant la confiance qu'il lui accorde.

Le fait que Mr Nibbles soit un chat errant est d’autant plus évocateur. Pour lui, la maison d’Ellie fait partie de son espace sécurisant, et qui sait ? Peut-être un jour osera-t-il franchir pour de bon le seuil de sa maison afin d'y trouver encore plus de confort et d’amour ?