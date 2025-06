Une femme nourrissait cette chienne errante dans la rue depuis des mois, puis s'est décidée à lui offrir une nouvelle vie

Sarra n’a pas la possibilité d’accueillir et de reloger tous les chiens de son quartier, malgré sa volonté. La bienfaitrice, qui s’occupe toute seule des animaux, dispose de moyens limités, mais fait tout de même son possible pour aider les boules de poils en détresse. Récemment, son grand cœur l’a tout de même incité à voler au secours de Samba, qu’elle connaissait depuis plusieurs mois déjà.

Sarra Methamem vit en Tunisie en compagnie de ses chiens résidents, l’un de ses derniers sauvetages et, depuis peu, Samba. Il s’agit d’une jeune chienne qu’elle nourrissait depuis quelques mois. Prise d’affection pour l’animal, elle a décidé de l’aider en l’accueillant chez elle et espère lui trouver prochainement une famille aimante.

Sarra et Samba se sont rencontrées fortuitement. La bienfaitrice a l’habitude de nourrir les chiens de son quartier et a vu le canidé un jour. Elle s’est intéressée à ce petit nouveau, qui revenait quotidiennement se nourrir, et a gardé un œil bienveillant sur lui.

Sarra Methamem / Facebook

Une chance de changer de vie

Pendant quelque temps, Sarra s’est inquiétée pour Samba, car il ne venait plus prendre ses repas avec les autres chiens du quartier. Il semblait avoir disparu et la sauveteuse avait très peur qu’il lui soit arrivé malheur. Heureusement, le toutou a fini par réapparaître quelques jours plus tard, rassurant sa bonne Samaritaine.

Pour celle-ci, prendre le risque de laisser repartir Samba dans la nature sans savoir ce qui pourrait lui arriver était difficile à imaginer. Elle avait fini par s’attacher à cette boule de poils au regard expressif et a pris la décision de l’accueillir chez elle afin de le réhabiliter. Samba s’est installée chez son ange-gardien, qui a veillé à ce qu’elle ne manque de rien.

« J’ai décidé de l’accueillir et de prendre soin d’elle »

Sarra a fourni les soins nécessaires à sa protégée en la déparasitant, la toilettant et lui offrant sa première vaccination. Puisqu’elle n’avait pas la possibilité de la garder sur le long terme, elle s’est démenée pour trouver une solution et, grâce au soutien d’une autre personne au grand cœur, elle a pu lui garantir une place en pension.

Pour la suite, Sarra espère que la boule de poils trouvera une famille aimante en France, son pays d’origine. De même pour la douce Angel, une petite chienne récemment sauvée et dont le protocole sanitaire et en cours, mais qui n’a toujours pas trouvé sa perle rare au-delà des frontières.