Jusqu'au bout, cette chienne aura aimé le chaton orphelin qu'elle a recueilli comme son propre bébé, avant de faire face au deuil (vidéo)

Une chienne s'est signalée par son attitude admirable en devenant mère de substitution pour un chaton abandonné. Malgré toute l’attention et la tendresse de Luna, le petit félin n’a malheureusement pas survécu, laissant sa protectrice profondément affectée.

Une vidéo postée sur le compte TikTok « @neg0278 » et relayée par Parade Pets montre une chienne au pelage noir couchée par terre et un chaton nouveau-né qu'elle lèche tendrement et laisse même téter.

D'après la propriétaire du canidé, qui répond au nom de Luna, c'est cette dernière qui a découvert le petit félin, l'a amené à la maison et s'est mise à prendre soin de lui et à l'allaiter en s'assurant que l'autre chien de la famille ne s'en approche pas.

La vidéo est particulièrement touchante. Mise en ligne le 3 mai 2026, elle est rapidement devenue virale, générant plus de 250 000 vues.

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@neg0278 / TikTok

Dans une autre séquence postée quelques heures plus tard, la maîtresse de Luna a indiqué que cette dernière avait apporté son jouet préféré, une vieille balle de basket crevée en l'occurrence, « pour la partager avec le bébé ».

2 jours plus tard, elle a donné des nouvelles de la protégée de Luna, avec une photo où l'on voit le chaton nourri au biberon sous le regard attentif et bienveillant de la chienne.

Luna et sa famille ont ainsi continué de s'occuper du petit félin. Elles ont fait de leur mieux pour l'aider à survivre et à grandir. Malheureusement, leurs efforts n'ont pas été suffisants.

Une scène déchirante

Une nouvelle vidéo déchirante a, en effet, été publiée le 6 mai. En rentrant de l'école, le fils de la propriétaire de Luna a retrouvé le chaton inanimé près de la chienne. Le cœur brisé, il l'a pris dans ses bras pour constater qu'il ne respirait plus. Il n'était, hélas, plus de ce monde.

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@neg0278 I am so sorry to let you all know that baby kitty didn’t make it ????????????my son got home to find her lifeless and our Luna is just whimpering & devastated doesn’t want us to take her away I’m sorry we tried our best I promise ???????????? ? original sound - Ng

Cela a été un moment d'une grande tristesse pour le garçon, mais aussi et surtout pour la chienne. En réponse à un commentaire, son humaine a dit qu'elle fait tout pour lui remonter le moral, mais la chienne est inconsolable. Elle pleure très souvent, même lorsqu'ils l'emmènent faire un tour en voiture pour lui offrir sa friandise préférée.

Même si le chaton n'a pas survécu, la brave Luna aura tout tenté jusqu'au bout et permis à cette minuscule créature de connaître l'amour maternel pendant quelques jours.