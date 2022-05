Un chien s'introduit sur le tarmac d'un aéroport et provoque une course-poursuite hilarante avec les bagagistes (vidéo)

Un chien s'introduit sur le tarmac d'un aéroport et provoque une course-poursuite hilarante avec les bagagistes (vidéo)

Au Mexique, un chien particulièrement agile et visiblement désorienté et terrifié a donné du fil à retordre aux employés d’un aéroport. A l’issue d’une course-poursuite qui n’a pas manqué d’amuser les témoins, le canidé a finalement pu être rattrapé en toute sécurité.

Etait-ce un chien errant qui avait réussi à pénétrer dans l’enceinte de l’aéroport avant de se retrouver aux abords des pistes ? S’agissait-il plutôt d’un animal de compagnie censé embarquer à bord de l’un des avions, et qui s’était échappé de sa cage de transport ? Cela n’a pas été clarifié, mais ce qui est certain, c’est que le quadrupède a fait faire une bonne séance de sport à ses poursuivants et qu’il est en sécurité grâce à leurs efforts.

Cette incroyable scène est relayée par le site Demotivateur et a été filmée par un témoin qui se trouvait dans une passerelle d’embarquement. Elle a eu lieu le 1er mai dernier à l’aéroport international de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, dans l’Etat de Jalisco au Mexique.



ViralHog / YouTube

La vidéo, postée sur la chaîne YouTube ViralHog, montre le chien à la robe blanche courir sur le tarmac à proximité d’un appareil Boeing 737 de la compagnie aérienne nationale Aeroméxico. On y voit ensuite plusieurs bagagistes qui tentent désespérément de le suivre pour le rattraper.

Capturé et mis en sécurité

Rapide et agile, le fuyard a pu les semer sans grande difficulté pendant un bon moment. Finalement, ils sont parvenus à le capturer pour le mettre en sécurité, loin du risque représenté par les avions et des véhicules de piste.

La vidéo (ci-dessous) totalise près de 100 000 vues sur la plateforme YouTube depuis sa publication le 9 mai. Parmi les internautes l’ayant commentée, beaucoup ont partagé leur peine de voir l’animal aussi apeuré.

Play

Ce qui compte, toutefois, c’est qu’il est désormais hors de danger.

A lire aussi : Dans cette maison de retraite, 2 chiens font le bonheur des résidents en leur apportant joie et affection (vidéo)