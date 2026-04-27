  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Nourrie une fois par semaine, cette chienne qui n'a jamais perdu sa capacité à aimer est prête à être adoptée

Nourrie une fois par semaine, cette chienne qui n'a jamais perdu sa capacité à aimer est prête à être adoptée


dans la catégorie Emotion

Trouvée dans un lieu délabré en Roumanie où elle ne bénéficiait que d’un maigre repas par semaine, Lady Sunshine a été confiée à un refuge qui lui cherche une nouvelle famille en France. Après des années de maltraitance et d’isolement, cette adorable chienne de 4 ans mérite de connaître le bonheur. L’association Sans Colliers, qui la propose à l’adoption sur Animaux.fr, organisera son rapatriement vers Gonesse (95, Val-d’Oise) ou Bollène (84, Vaucluse).

Illustration : "Nourrie une fois par semaine, cette chienne qui n'a jamais perdu sa capacité à aimer est prête à être adoptée"
© Sans Colliers / Animaux.fr

« Lady Sunshine est de ces chiennes qui apportent de la lumière au quotidien, toujours partante pour un moment de complicité », confie l’association Sans Colliers sur Animaux.fr, la plateforme dédiée à l’adoption responsable. Cette jolie puce de 4 ans porte bien son nom !

Pleine de vie et tournée vers l’humain, la chienne adore les câlins. En plus d’être douce et affectueuse, elle se montre sociable avec ses congénères. Une adorable boule de poils pleine de qualités, qui mérite de connaître son « happy ending » !

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal

23 questions

Participer

Photo de LADY SUNSHINE issue de son annonce d'adoption sur Animaux.fr
LADY SUNSHINE Femelle
Âge : 4 ans et 3 mois
Localisation : Bollène (84500) France
Association : SANS COLLIERS
Rencontrer LADY SUNSHINE

Un rayon de soleil, qui illuminera votre quotidien

Lady Sunshine, qui sera un véritable rayon de soleil pour sa future famille, n’a jamais perdu sa capacité à aimer, malgré les horreurs qu’elle a vécues. Comme le rapporte l’association Sans Colliers, la chienne a connu des années de manque, de solitude et d’attente.

Avant son sauvetage, elle vivait dans un endroit délabré, « chez un particulier où elle n’était nourrie qu’une seule fois par semaine ». Aujourd’hui en sécurité dans un refuge roumain, Lady Sunshine sait qu’un avenir meilleur l’attend. Elle est prête à être adoptée et à découvrir les petits plaisirs de la vie aux côtés d’adoptants responsables qui ne la laisseront « plus jamais manquer de rien ».

« Quand elle sera adoptée, nous organiserons son transport vers la France, elle pourra être récupérée à Gonesse (95) ou Bollène (84) », indiquent ses bienfaiteurs.

Illustration de l'article : Nourrie une fois par semaine, cette chienne qui n'a jamais perdu sa capacité à aimer est prête à être adoptée

© Sans Colliers / Animaux.fr

A lire aussi : Il perd son chien pendant 4 jours et craint pour sa vie en raison de sa grande ressemblance avec un loup

Offrir une vie de bonheur à des chiens en détresse

La condition animale est encore très difficile en Roumanie, comme le rappelle l’association Sans Colliers : « Des milliers de chiens naissent ou sont abandonnés dans la rue, dans les champs ou aux abords des villages. Le manque de stérilisation et les abandons massifs créent une situation dramatique pour ces animaux. Beaucoup meurent dans la rue ou finissent en fourrière où ils seront euthanasiés. »

Les rapatriements et les adoptions en France permettent à ces petits cabossés de la vie de connaître enfin le bonheur, et de se sentir aimés pour la première fois.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sans Colliers sur l’annonce Animaux.fr de Lady Sunshine.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Un couple organise un transport en taxi de 4800 km pour adopter le chien errant rencontré pendant ses vacances Emotion

Un couple organise un transport en taxi de 4800 km pour adopter le chien errant rencontré pendant ses vacances

Alors qu’ils étaient en vacances en Chalcidique, en Grèce, Octavia et Darren, un couple d’Anglais, ont croisé la...

09:45 | Par E. François