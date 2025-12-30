Une chienne sourde, séparée de sa fille depuis des années, retrouve enfin son chiot grâce à un test ADN (vidéo)

Séparée de ses chiots il y a des années, Milkshake n’imaginait sans doute jamais les revoir. Pourtant, grâce à un simple test ADN, la famille de cette chienne sourde au tempérament doux a pu retrouver l’un d’eux. Lorsque mère et fille ont pu passer une journée ensemble, c’était comme si elles ne s’étaient jamais quittées !

Pour James Coburn, ses chiens font partie intégrante de sa famille. Ils sont même tellement précieux à ses yeux, qu’il a décidé de faire un geste spécial pour Milkshake, une adorable chienne sourde qu’il a adopté dans un refuge. Une histoire pleine de tendresse relayée par PetHelpful.

Un beau geste d’amour

James savait qu’avant son sauvetage, Milkshake avait été maman, mais qu’on l’avait séparée de ses chiots. La chienne pleine de douceur semblait d’ailleurs garder son instinct maternel en veillant constamment sur le bébé de la famille. James a alors eu une idée : faire passer à Milkshake un test ADN avec l’espoir un peu fou de retrouver ses petits.

© James Coburn / Facebook

Et la magie a opéré ! Il a découvert que l’une de ses filles, Sage, vivait à 2 250 kilomètres de leur maison. James s’est alors empressé de contacter la famille de la petite chienne afin d'organiser des retrouvailles. Touchée par cette démarche, celle-ci a immédiatement accepté et une rencontre a été convenue pour réunir Milkshake et sa fille.

© James Coburn / Facebook

D’émouvantes retrouvailles

Cet incroyable moment a été immortalisé en vidéo avant d’être partagé sur les réseaux sociaux par James. Après de touchantes retrouvailles faites de courses, de sauts et de léchouilles, les 2 chiennes ont passé tout un après-midi à jouer et à s'amuser ensemble.

« Alors que nous passons cette semaine en famille, j'espère que cette vidéo rappellera à chacun que la famille n'est pas réservée aux humains. », écrit James dans sa vidéo.

Par ailleurs, l’homme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : il espère pouvoir retrouver les autres chiots de Milkshake et peut-être aussi des membres de la famille de son autre toutou, Poundcake.

© James Coburn / Facebook

Il se réjouit aussi du bonheur que sa chienne a ressenti en trouvant sa fille : « Nous ne savons pas avec certitude si Milkshake était au courant ou non, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'elles ont passé une merveilleuse journée ensemble, qu'elles étaient extrêmement heureuses à notre départ, et nous comptons bien les réunir à nouveau, peut-être même cet hiver. ». Le rendez-vous est pris !