Venant à peine de la rencontrer, ce chien brutalisé couvre sa mère d'accueil de bisous pendant tout le trajet en voiture pour la remercier (vidéo)

Malgré un passé marqué par la maltraitance, Lovebug a rapidement retrouvé confiance et multiplié les élans d’affection auprès de sa mère d’accueil. Touchée par son évolution et sa complicité avec son autre chien, Hannah envisage désormais de l’adopter définitivement.

Hannah, alias « @hannahnoel1996 » sur TikTok, s'est récemment vu confier un chien en tant que mère d'accueil. Il s'appelle Lovebug et porte bien son nom, car il déborde littéralement d'affection.

Pourtant, il n'avait pas eu une vie facile jusque-là. D'après Hannah, son ancien propriétaire le battait et l'affamait. Par ailleurs, il ne l'avait très probablement jamais lavé.

Quand Hannah a fait monter Lovebug dans sa voiture pour l'emmener chez elle, il n'a pas arrêté de lui lécher le visage de tout le trajet, comme s'il voulait la remercier de lui venir en aide.

Arrivée à la maison, la première chose qu'elle a faite a été de lui donner un bon bain. Dans une vidéo postée sur TikTok le 15 mars 2026 et relayée par The Dodo , elle raconte que, pendant qu'elle le lavait, elle levait parfois la main pour chercher quelque chose, et cela le terrorisait. Il était clair que les traumatismes liés aux nombreux coups qu'il avait reçus le hantaient encore.

Le bain terminé, Lovebug était manifestement ravi d'être enfin propre et sec. Il était d'ailleurs tellement content et excité qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'uriner partout. Sa mère d'accueil a dû lui faire porter une couche.



@hannahnoel1996 / TikTok

Hannah lui a laissé le temps d'explorer la maison en prenant soin de le séparer de son autre chien, Ryan Gosling, dans un premier temps. Elle les a ensuite présentés. Ce dernier s'est montré un peu méfiant au départ, mais assez vite, les 2 congénères se sont détendus et se sont même mis à jouer ensemble.

Elle a emmené Lovebug chez le vétérinaire pour un examen complet. Elle le fera ensuite castrer et identifier par puce.

Au fil des jours, Hannah s'est énormément attachée à son protégé, qu'elle n'était censée ne garder que provisoirement, jusqu'à ce qu'on lui trouve un foyer pour toujours. Elle a également pu voir à quel point Lovebug et Ryan Gosling s'entendent. De ce fait, elle envisage désormais très sérieusement de ne plus être simplement sa mère d'accueil ; elle souhaite l'adopter.



@hannahnoel1996 / TikTok

A lire aussi : Loin d’être angoissée par l’absence de son humaine, cette petite chienne passe le temps en s’amusant joyeusement avec un chouchou (vidéo)

Le conseil Woopets : Que faire quand un chien urine par excitation ?

Les accidents de propreté provoqués par l'excitation sont observés chez bon nombre de chiens anxieux ou traumatisés, comme Lovebug. Pour aider un animal qui est dans cette situation à contrôler ce réflexe :