Traumatisée par une attaque, cette chienne d’assistance se lie d’amitié avec un chat qui l’aide à surmonter son anxiété

Les chiens et les chats sont connus pour ne pas très bien s’entendre, mais parfois, de belles relations se tissent tout de même contre toute attente. C’est ce qui s’est passé entre Bear, une ancienne chienne d’assistance, et Niko, un adorable matou noir et blanc.

Lorsqu’elle est arrivée chez sa nouvelle maîtresse, à l’âge de 4 mois, Bear était destinée à devenir chienne d’assistance. Pendant de longs mois, elle a été formée dans ce but et se révélait être particulièrement douée et à l’écoute. Malheureusement, un incident inattendu est venu bouleverser cette brillante carrière en devenir. Un jour, alors qu’elle accompagnait sa maîtresse dans un magasin, la petite femelle Berger Américain Miniature s'est sauvagement faite attaquer par 3 autres chiens. Depuis, la chienne souffre d’un syndrome post-traumatique très profond et ne supporte plus de se trouver en présence de congénères…

© Ok-Marionberry-3109 / Reddit

“Ils sont sortis de nulle part”

Dans un entretien accordé au média Newsweek, son humaine Amelia est revenue sur ce jour tragique. “Quand elle avait un an et demi et qu'elle était presque à la fin de sa formation, nous avons rencontré 3 faux chiens d'assistance agressifs dans un magasin qui n'acceptait pas les animaux de compagnie. Ces chiens sont sortis de nulle part, le dernier s'approchant incroyablement près de Bear au bout de sa laisse rétractable pour essayer de l'attaquer”, a-t-elle expliqué. Suite à cet incident, Bear a dû raccrocher son dossard car elle n’était plus capable de soutenir sa maîtresse en toutes circonstances. Après plusieurs visites auprès de vétérinaires et comportementalistes, elle a même été mise sous traitement pour gérer son anxiété.

© Ok-Marionberry-3109 / Reddit

Ne sachant plus quoi faire pour aider sa chienne, Amelia a décidé de lui trouver un petit compagnon. C’est en tombant sur l’annonce du beau Niko qu’elle a eu un coup de cœur et a décidé d’adopter le matou. Contre toute attente, ce dernier s’est très bien adapté à son nouveau foyer et a immédiatement tissé de profonds et puissants liens avec Bear. Grâce à la présence de son nouveau meilleur ami, la petite chienne a fait de beaux progrès même si le chemin vers la guérison complète sera encore long. “J'ai offert un chat à mon chien après qu'il ait souffert d'anxiété suite à un incident et ils sont devenus instantanément des âmes sœurs”, a affirmé Amelia dans une publication Reddit.

A lire aussi : Elle se rend au refuge pour adopter un chien mais revoit ses plans en apprenant qu'il y a 2 autres vies à sauver (vidéo)

© Ok-Marionberry-3109 / Reddit