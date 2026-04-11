Depuis le décès de son propriétaire, ce Golden Retriever de 13 ans attend une nouvelle famille dans un refuge de la Somme (vidéo)

Âgé de 13 ans, Diego s’est retrouvé seul après le décès de son propriétaire. Après cet accident de la vie, le Golden Retriever a été pris en charge par le refuge de Buigny, situé dans la Somme. Aujourd’hui, le chien cherche un nouveau foyer où finir ses vieux jours en toute sérénité.

« Diego ne comprend pas… Il ne comprend pas pourquoi sa vie a basculé aujourd’hui, pourquoi il n’est plus chez lui, pourquoi son humain ne reviendra plus jamais, indique une bénévole du refuge de Buigny, c’est un Golden Retriever né en octobre 2013, un papi au regard doux et au cœur immense. Son propriétaire est décédé et aujourd’hui, il a été abandonné, sans repères, sans explications, sans au revoir. »

Comme le souligne un article paru sur actu.fr, « les accidents de la vie n’arrivent pas que chez les humains ». Cette adorable boule de poils grisonnante a vu son quotidien basculer du jour au lendemain, parce que la Mort a déployé ses sombres ailes pour emporter son humain préféré.

« Ce soir, Diego va passer une nuit dans le noir, entouré d’autres chiens qu’il ne connaît pas, loin de son foyer, loin de ses habitudes, loin de tout ce qu’il aimait. Et surtout… sans comprendre, poursuit la volontaire de l’association, à son âge, tout est plus difficile, plus brutal, plus incompréhensible. Pourtant, Diego ne demande rien de compliqué, juste un coin tranquille, de la douceur, une présence rassurante et quelqu’un pour l’aimer jusqu’au bout. »

« Offrez-lui la chaleur d’un foyer pour ses vieux jours »

Ses bienfaiteurs cherchent des adoptants sérieux et aimants pour ce brave toutou, qui mérite de vivre ses années dorées dans un foyer chaleureux, loin de l’environnement stressant du refuge.

Sociable avec ses congénères, il s’entend également bien avec les enfants. Toutefois, ses ententes avec les chats sont inconnues, mais un test peut être effectué au refuge. « Aujourd’hui, Diego est perdu, mais ensemble nous pouvons lui offrir une fin d’histoire digne, belle et apaisée, conclut la bénévole, ne le laissez pas s’éteindre dans l’incompréhension… Offrez-lui la chaleur d’un foyer pour ses vieux jours. »

L’info Woopets : que faire d’un animal lors du décès de son propriétaire ?

Si le propriétaire d’un animal que vous connaissez est décédé, vous pouvez vérifier si des dispositions ont été prévues, notamment dans son testament. Renseignez-vous autour de vous (famille, amis, vétérinaire…) pour savoir si une personne a été désignée pour le récupérer.

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Les « héritiers » de l’animal peuvent décider de le garder ou lui trouver une nouvelle famille. S’il n’y a aucune solution de garde sérieuse, la boule de poils du défunt peut être prise en charge par une association indépendante ou la SPA, qui se chargera de la mettre à l’adoption.

Vous avez remarqué que l’animal est seul ou en danger depuis la disparition de son propriétaire ? Nous vous invitons à contacter la mairie ou la police municipale en urgence pour le sauver.