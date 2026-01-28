« Cela ressemble au début d’un film », 2 chiens emménagent dans un nouveau quartier et attirent l'attention de leur voisine canine (vidéo)

Dixie aime son quartier où il fait bon vivre. En plus de se lier d’amitié avec les résidents humains, elle s’entend bien avec ses congénères et apprécie les rencontres. Quand 2 chiens ont emménagé près de chez elle, la femelle Golden Retriever a tout de suite exprimé de l’intérêt.

Dans son quartier, Dixie est connue et aimée de ses voisins. La femelle Golden Retriever, qui adore se la couler douce dans le jardin, a l’habitude de saluer joyeusement les passants. Certains d’entre eux lui offrent même des friandises, qu’elle accepte avec grand plaisir.

Un jour, la chienne a découvert 2 nouvelles têtes dans sa rue, qu’elle n’avait encore jamais vues. Un Bouvier Bernois et un Golden Retriever la contemplaient depuis leur terrasse.

© @disshoeciating / TikTok (capture d'écran)

De nouveaux voisins intéressants

Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social TikTok et relayée par le média Newsweek, on peut voir Dixie dans la cour située à l’avant de sa maison, qui regarde avec sérieux dans la direction de ses nouveaux voisins. Comme le font remarquer nos confrères d’outre-Atlantique, la boule de poils semble analyser la situation et ces résidents encore inconnus.

Puis, la caméra se dirige vers les 2 canidés, qui ne peuvent détacher leur regard de la belle Dixie. Le Bouvier Bernois, aussi intéressé que son ami, passe même les 2 pattes avant au-dessus de la balustrade. Dans la vidéo, on entend un aboiement que l’on pourrait s’amuser à traduire par : « Bonjour toi ! »

La femelle Golden Retriever n’a pas bougé d’un poil, malgré les vocalises de son congénère. Toutefois, sa posture montre qu’elle avait très envie d’aller à leur rencontre. Elle savait certainement que ces 2 toutous allaient devenir ses voisins préférés !

« Cela ressemble au début d’un film »

Depuis sa mise en ligne, le clip a été vu plus de 613 000 fois et a reçu 109 000 mentions j’aime. Des internautes, touchés par ces images, ont demandé à l’adoptante de Dixie d’organiser une rencontre avec les 2 nouveaux voisins.

© @disshoeciating / TikTok (capture d'écran)

A lire aussi : Oubliée dans un refuge, une chienne vivant sa "dernière sortie" est adoptée et sauvée in extremis (vidéo)

« Je pense qu’un rendez-vous de jeu est nécessaire dès que possible », commente une utilisatrice du réseau social. « J’espère qu’ils seront les meilleurs amis du monde », écrit une autre personne. « Cela ressemble au début d’un film », souligne un internaute.

Après le succès de cette vidéo, la jeune femme a indiqué qu’une rencontre entre les chiens serait effectuée « dès que possible ». Cela signera-t-il le début d’une grande amitié ?