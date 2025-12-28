« Il a choisi le courage », un chien en famille d’accueil surmonte enfin sa peur du contact humain (vidéo)

Certains chiens de refuge portent encore le poids de leur passé, et chaque sortie leur demande beaucoup de courage. C’est le cas de Tom, un petit Beagle sauvé d’une situation d’accumulation excessive. Grâce à une famille d’accueil bienveillante, il découvre désormais peu à peu la sécurité d’un vrai foyer. Et déjà, un tournant semble s’annoncer...

Sur Instagram, Eric et Joey sont connus pour transformer la vie des chiens de refuge en leur ouvrant les portes de leur foyer, avant qu’ils ne trouvent leur maison pour toujours. Cette famille d’accueil pas comme les autres a récemment présenté son nouveau petit protégé : Tom, un Beagle visiblement traumatisé par son passé.

Un chien marqué par la maltraitance

Sauvé avec une cinquantaine d’autres chiens d’un cas dramatique d’accumulation et de maltraitance animale, Tom n’avait jamais connu jusque-là de contact humain. Terrifié par la présence des bipèdes, il était paralysé par la peur lorsque Eric et Joey sont venus le rencontrer au refuge.

Le duo était toutefois déterminé à lui faire comprendre qu’il était en sécurité et que les humains étaient aussi capables d’affection. Un long chemin débutait alors pour gagner la confiance du toutou.

À son arrivée chez Eric et Joey, Tom ne quittait guère le coin du canapé, recroquevillé sur lui-même, tremblant au moindre mouvement.

Avec patience et douceur, sa famille temporaire a essayé de le réconforter : « Ne t'inquiète pas, tu es un bon petit gars… il a juste besoin d'un peu de temps pour s'habituer, d'accord ? », lui murmurait Eric en le caressant. Puis un jour, Tom a eu un déclic.

© @eric.and.joey / Instagram

Une petite victoire

Dans une vidéo Instagram partagée par DogTime, on peut constater les incroyables progrès de ce courageux toutou depuis son arrivée dans sa famille d’accueil.

Dans la légende, Eric explique que Tom avait trop peur de se déplacer tout seul dans la maison, alors il a décidé de le guider en laisse pour voir comment il se débrouillait. Puis, il a décidé de le libérer, sentant que quelque chose avait changé chez lui. « Je m’attends à ce qu’il aille se réfugier sur le canapé, sa zone de sécurité. », explique néanmoins Eric.

© @eric.and.joey / Instagram

Hésitant au début, le petit chien s'est dirigé vers le salon, avant de pivoter brusquement et de rejoindre Eric en trottinant. « Regarde-toi. Tu es revenu ! », réagit son père d’accueil, à la fois surpris et fier.

Dans la suite de la vidéo, Tom reste même près d'Eric, réalisant qu'il est enfin en sécurité.

« Il aurait pu choisir son refuge, mais il a choisi le courage. », affirme le texte à l’écran. Une petite victoire qui compte énormément et qui n’est sûrement que la première ! Cela prouve encore une fois que l’amour et la patience peuvent accomplir des miracles...