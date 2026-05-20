Une Golden Retriever apprend doucement à un bébé comment jouer à la balle avec elle (vidéo)

Cette chienne très douce a décidé d’elle-même d’enseigner le jeu à la petite fille, ses propriétaires comme les internautes sont très émus par sa démarche didactique et patiente. C’est sur Instagram que l’on peut assister à une scène adorable entre une petite fille et sa chienne. La relation de confiance est déjà bien en place, et on imagine aisément tous les moments de complicité à venir.

« Personne n’a demandé à Toffee d’apprendre à lancer au bébé », précisait les propriétaires de Toffee sur leur compte Instagram « @talesoftoffee1 ». Pourtant, c’est de manière très spontanée que la chienne commence la leçon de jeu, qui consiste à rattraper la balle et à la ramener près des mains de l’enfant. Le succès est là pour la petite fille qui rit aux éclats et apprécie particulièrement ce moment d’apprentissage ludique.

@talesoftoffee / Instagram

Un moment qui respire la sérénité

Internet nous offre encore un moment suspendu dans notre quotidien avec ce duo qui respire la joie de vivre. Bien que très jeune, nous explique PetHelpful, la petite fille qui se trouve assise près d’une porte fenêtre n’a aucun mal à accepter le jeu proposé par sa chienne Golden Retriever, et saisit la balle, un geste nouveau pour elle, mais déjà bien maîtrisé.

Durant les quelques secondes de la vidéo, on observe un va-et-vient très attendrissant, entre Toffee qui court vers la balle lancée par sa petite sœur, et qui lui ramène pour rejouer la scène encore et encore. La petite fille ne lance pas la balle très loin évidemment, mais cela n’enlève rien au plaisir intense procuré.

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