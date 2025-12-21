Pour jouer avec son meilleur ami de l’autre côté de la clôture, ce chien est prêt à tout (vidéo)

Gemma Louise, une adorable chienne du Tennessee (États-Unis), a trouvé une nouvelle occupation : espionner et jouer avec le chien du voisin ! Entre petits tunnels secrets et truffe à truffe à travers la pallissade, une amitié pleine de tendresse est en train de naître sous les yeux amusés de sa maîtresse.

C’est à Nashville, dans le Tennessee (États-Unis), que Gemma Louise, une chienne American Bully, vit aux côtés de sa propriétaire Sophia Rudy. Très choyée, la boule de poils est la star de son compte TikTok @missgemmalou, où ses fans peuvent suivre ses aventures quotidiennes : câlins, friandises, promenades, jeux dans le jardin... Récemment, ils ont pu être les témoins privilégiés d’un nouveau bonheur : la naissance d’une belle amitié.

Un nouvel ami

Gemma Louise a en effet découvert que le voisin avait un nouveau chien. « Nos voisins ont récemment adopté un chiot nommé Rocky, et ils ont immédiatement commencé à passer par-dessus la clôture, a expliqué Sophia à Newsweek. Tout à coup, on a aperçu son nez qui dépassait et on a compris qu'ils avaient commencé à creuser un trou pour se voir ! »

© @missgemmalou / TikTok

Cette scène cocasse a été immortalisée en vidéo par Sophia. Ce jour-là, elle avait surpris Gemma dans le jardin, jouant avec le chien du voisin à travers un petit trou creusé sous la clôture. Les 2 toutous se reniflaient joyeusement, tandis que Sophia commentait la scène pour ses spectateurs : « Que se passe-t-il ? Tu joues avec ton ami ? Vous creusez un trou pour vous voir ? », demande-t-elle.

« Bientôt, le tunnel sera terminé et nous pourrons organiser des après-midis de jeux toute la journée ! », écrit-elle encore en légende.

© @missgemmalou / TikTok

Une rencontre prévue

La rencontre physique entre les 2 copains devra néanmoins attendre. Rocky doit encore être castré, tandis que Gemma se remet doucement d'une double opération TPLO ("Tibial Plateau Leveling Osteotomy"), une chirurgie orthopédique visant à réparer une rupture du ligament croisé antérieur et restaurer la fonction articulaire.

© @missgemmalou / TikTok

Sophia a néanmoins assuré qu’une rencontre officielle était déjà prévue pour que Gemma et son nouvel ami puissent passer du temps ensemble en toute sécurité. D’ailleurs, elle plaisante souvent avec ses voisins sur la complicité naissante entre leurs boules de poils. « On installera peut-être une petite barrière pour eux. », ajoute-t-elle encore. Une idée validée par Gemma et Rocky !