Un Labrador particulièrement paisible mis à l'honneur lors d'une cérémonie pour avoir chassé un dangereux cambrioleur

Roscoe, un Labrador au tempérament habituellement paisible, a surpris tout le monde en traquant un cambrioleur jusque chez les voisins, contribuant à son interpellation par la police. Pour saluer ce geste héroïque, le canidé a été honoré par sa ville lors d’une cérémonie officielle.

Lorsqu’il est question de chiens reconnus pour leurs qualités de protection du domicile, on pense tout de suite au Berger Allemand, au Berger Belge Malinois ou encore au Rottweiler, mais nettement moins au Labrador Retriever. Même si ce dernier peut être un bon chien d'alerte, il est surtout connu pour son caractère amical, y compris à l'égard d'inconnus. Roscoe en est bien un, mais il a récemment agi de manière surprenante en protégeant sa famille alors qu'un cambrioleur tentait de s'introduire chez eux. Une intervention héroïque qui lui a valu d'être honoré par sa ville, rapportait WRDW .

Roscoe vit à Thomson, dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis), avec ses propriétaires et les 2 enfants de ceux-ci. Le mardi 5 mai vers 4 heures du matin, son maître Travis Davidson et la femme de ce dernier avaient été réveillés par ses aboiements alors qu'il passait la nuit dans leur chambre. Il regardait la porte de la pièce.

Le père de famille avait ouvert et s'était ainsi retrouvé face à un intrus. Travis Davidson avait tout de suite pensé à ses enfants, paniqué à l'idée que l'individu s'en soit pris à eux. Fort heureusement, ce n'était pas le cas.

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Le cambrioleur avait pris la fuite en descendant les escaliers, mais Roscoe s'était lancé à sa poursuite en continuant d'aboyer. L'assaillant avait trébuché en ouvrant la porte pour sortir, puis s'était relevé et s'était échappé en direction de la maison voisine. Le chien était toujours à ses trousses.



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Il lui avait couru après jusqu'au jardin des voisins, où le suspect avait été interpellé peu après par la police. Il sera jugé pour cambriolage au premier degré et possession de méthamphétamine.

Travis Davidson avait perdu Roscoe de vue à ce moment-là et s'était mis à le chercher. Le quadrupède était toutefois rentré chez lui sain et sauf quelques minutes plus tard.

« Il veille sur nous. Je me sens en sécurité avec lui »

D'après son maître, le Labrador noir de 6 ans est d'un naturel très sociable et calme. Son attitude ce matin-là n'a pas manqué de l'étonner. « Il veille sur nous. Je me sens en sécurité avec lui. Il prend soin de mes enfants, qui l'adorent. Et c’est un animal de compagnie formidable. Il fait vraiment partie de la famille », a déclaré Travis Davidson.



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Une semaine après cet acte courageux, une cérémonie a été organisée en l'honneur de Roscoe lors de la réunion du conseil municipal de Thomson.

Le chien s'est vu offrir un certificat honorifique, mais aussi et surtout des sacs remplis de jouets et de friandises.

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L'histoire de Roscoe est un rappel touchant que, parfois, les héros les plus inattendus se trouvent au cœur même de nos foyers.