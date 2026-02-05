Utilisée pour l'entraînement de chiens au combat, cette chienne couverte de blessures continue de remuer la queue et d'avoir confiance en l'humain

Gertie montre déjà des signes prometteurs malgré un parcours dramatique. Quelques jours après sa prise en charge et alors qu'elle avait subi les pires sévices, elle refuse de céder au désespoir.

Les chiens forcent l'admiration à bien des égards, en particulier pour cette capacité qu'ils ont de continuer d'aller de l'avant malgré des traumatismes qui semblent insurmontables. L'histoire de Gertie, rapportée par The San Diego Union Tribune , en est la parfaite illustration.

Une semaine après avoir été recueillie par une association de protection animale alors qu'elle était dans un état critique, cette chienne montre des signes encourageants et est pleinement engagée sur la voie de la guérison. Le Helen Woodward Animal Center, basé à Rancho Santa Fe en Californie (Etats-Unis), a donné des nouvelles de Gertie le mercredi 4 février.



Helen Woodward Animal Center / Facebook

Croisée Boxer d'un an, elle avait fait l'objet d'un appel urgent de la part d'un refuge partenaire à Tulare, à près de 500 kilomètres de Rancho Santa Fe. La chienne venait d'être découverte seule et mal en point au bord d'une route. Manquant de places et de ressources, la structure d'accueil locale avait sollicité l'aide du Helen Woodward Animal Center.

Ce dernier a donc accepté de prendre la chienne en charge. A son arrivée le 28 janvier, les bénévoles ont été choqués par son état. Elle était alors « extrêmement maigre, couverte de cicatrices et peinant à manger des aliments solides en raison de plaies ouvertes et douloureuses autour de sa bouche et d'une dent fêlée », peut-on lire sur la page Facebook de l'association.

L'examen vétérinaire a révélé des lésions similaires à celles observées chez les chiens utilisés comme appâts dans les combats canins. Gertie présentait des cicatrices et des plaies un peu partout sur le corps, en particulier autour du museau, laissant à penser qu'on lui bandait ce dernier de manière serrée et prolongée pour l'empêcher de se défendre face à ses congénères.

Elle reçoit actuellement des soins, mais aura encore besoin de traitements plus poussés et d'une intervention chirurgicale qui ne pourront être réalisés que lorsqu'elle reprendra suffisamment de poids et de forces.

Joie de vivre intacte

« Pour l’instant, nous ne pouvons même pas l’opérer car elle est extrêmement affaiblie et fragile, et nous ne pouvons pas l’anesthésier en toute sécurité », explique Jessica Gerke, porte-parole de l'association, à ce propos. « Une fois qu’elle aura retrouvé un poids normal, il faudra extraire et soigner toutes ses dents cassées et douloureuses », poursuit-elle.

Gertie aura également besoin d'une thérapie au laser pour soigner sa peau autour du museau et de vaccins, sans oublier la stérilisation.

Malgré tout ce qu'elle a subi, sa joie de vivre est intacte et elle remue constamment la queue. Cette résilience émeut tous ceux qui la rencontrent et prennent soin d'elle.

Elle ne pourra pas être proposée à l'adoption avant plusieurs semaines.