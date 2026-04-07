« Je mérite de terminer mes vieux jours dans un foyer », ce chien abandonné attend une famille depuis 7 ans (vidéo)

Combien de temps Rocky devra-t-il encore attendre avant de rencontrer sa famille pour la vie ? Depuis 7 longues années, ce pauvre chien séjourne au refuge et espère l’arrivée du bonheur. La SPA de Périgueux (Nouvelle-Aquitaine) lance un appel désespéré sur les réseaux sociaux pour l’aider à réaliser son plus grand rêve.

« 12 ans, presque 8 ans de refuge… Ce n’est pas un simple SOS, mais une véritable bouteille à la mer, un cri du cœur que nous lançons pour notre pauvre Rocky », écrit la SPA de Périgueux sur sa page Facebook.

Abandonné au refuge en 2018, ce magnifique Boxer croisé désormais âgé de 12 ans n’a jamais été adopté. Il a donc passé plus de 2 600 jours derrière les barreaux de son chenil, en rêvant qu’une famille s’arrête enfin pour le regarder et lui donner sa chance.

« Proche de l’humain et en demande de contacts au départ, je suis aujourd’hui assez distant avec ces derniers, expliquent les bénévoles, qui lui ont prêté leur voix, mais lorsque je connais quelqu’un, je me montre affectueux et très proche de cette personne. J’aurais donc besoin d’une famille consciente de mon vécu et prête à m’accorder du temps afin de me reconstruire. »

« Je suis certain que la bonne famille existe quelque part »

La SPA de Périgueux (refuge indépendant) cherche des adoptants qui ont de l’expérience avec les chiens, et connaissent bien le langage canin. La raison ? Rocky a tendance à être réactif avec ses congénères, « sans signes avant-coureurs très prononcés ». « J’ai également tendance à vouloir m’imposer, poursuivent ses bienfaiteurs, je recherche donc des adoptants sûrs d’eux, capables de me donner un cadre cohérent afin que je puisse dévoiler tout mon potentiel. »

De plus, son foyer idéal ne doit pas comporter d’autres animaux ni d’enfants en bas âge (moins de 10 ans). Un jardin bien clôturé « est indispensable » à son épanouissement.

« Malgré mon âge, je reste actif : j’adore les balades, les ballons et l’eau. Je serai un super chien pour partager de nombreuses activités, indique la SPA de Périgueux, je sais aussi me montrer calme et obéissant, et je suis un petit gourmand. J’ai conscience de la particularité de mon profil, mais je suis certain que la bonne famille existe quelque part. Moi aussi, je mérite de terminer mes vieux jours dans un foyer, entouré d’amour. »

En plus, Rocky bénéficie de l’opération « Doyens » de la Fondation 30 Millions d’Amis. Son adoption est en don libre et les frais vétérinaires sont pris en charge !

Le conseil de Woopets : comment occuper votre vieux chien ?

Bien qu’elle ne soit plus dans la belle fleur de l’âge, votre boule de poils grisonnante a besoin d’une activité physique régulière et adaptée à ses capacités. L’exercice demeure important, même durant ses années dorées, pour maintenir la mobilité de ses muscles, éviter le surpoids et stimuler sa santé mentale.

A lire aussi : "Au début, elle avait peur de lui, maintenant ils sont inséparables", face à un cheval deux fois plus grand qu’elle, cette jeune Golden Retriever trouve un ami pour la vie (vidéo)

En plus des balades quotidiennes, vous pouvez lui proposer des jeux d’intelligence afin de préserver sa santé cognitive. Des puzzles interactifs, des chasses au trésor (recherche de friandises) ou encore des petits exercices d’obéissance peuvent contribuer au bien-être de votre chien senior.

S’il se sent à l’aise dans l’eau, vous pouvez également le faire nager dans un endroit sécurisé. La nage renforce les muscles de votre animal, améliore son endurance et stimule sa circulation sanguine. Toutefois, les séances doivent être de courte durée pour respecter ses capacités physiques.