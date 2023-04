Victime d'une attaque à l'acide, un chien se voit offrir un nouveau départ et une opération à 12 000 km de chez lui

Une chienne doit subir aujourd’hui, mardi 4 avril, une intervention chirurgicale complexe et coûteuse destinée à la redoter d’une paupière. Elle avait perdu la sienne lors d’une attaque à l’acide, rapportait le Rancho Santa Fe Review le lundi 3 avril.

C’est une toute nouvelle vie qui a commencé pour Omid depuis qu’elle a foulé le sol américain en provenance d’Iran. Cette croisée Berger de 14 mois avait été victime d’une agression d’une rare cruauté dans une ville iranienne.

Quelqu’un lui avait, en effet, projeté de l’acide sur la tête, lui abîmant tout le côté du visage. La substance lui avait causé d’atroces brûlures et douleurs, un traumatisme psychologique difficile à surmonter et lui avait fait perdre sa paupière gauche. A cause de cela, la chienne ne pouvait plus fermer l’œil gauche, ce qui affectait considérablement sa qualité de vie.

Attristée par son sort, Moloud Rabieyousefi, une habitante de San Diego (Californie) originaire d’Iran, avait contacté le refuge californien Helen Woodward Animal Center, basé à Rancho Santa Fe.

Elle avait « passé des mois à aider financièrement une femme iranienne héroïque qui avait accueilli le chiot gravement blessé, maltraité par des passants qui lui avaient versé de l'acide sur le visage », explique l’association.

Omid retrouve l’espoir

La seule solution était d’organiser le transfert d’Omid – « espoir » en persan – vers les Etats-Unis, car en Iran, il n’existe aucune loi contre la cruauté faite aux animaux. Il a fallu des mois de démarches et de tractations pour obtenir les autorisations nécessaires à la mise en place de ce voyage en avion.



Helen Woodward Animal Center / Facebook

L’opération prévue pour aujourd’hui doit être effectuée en Californie par un spécialiste local en ophtalmologie vétérinaire. Le coût de l’intervention devrait avoisiner les 5000 dollars, soit 4600 euros environ.

Une fois rétablie, la chienne pourra rejoindre sa nouvelle famille. L’association ne devrait pas avoir de mal à lui en trouver une, les demandes de renseignements en vue de l’adopter lui étant déjà parvenues en masse.

A lire aussi : Une chienne de refuge reçoit le plus beau des cadeaux lorsque son histoire devient virale sur les réseaux sociaux



Helen Woodward Animal Center / Facebook