Autrefois utilisée comme appât lors de combats, une chienne arborant la moitié d'un visage apprend à aimer de nouveau

La propriétaire Haddie n’ose même pas imaginer la souffrance que cette chienne avait pu ressentir lorsqu’on l’utilisait comme appât lors des combats. Mais ce qui compte pour elle, c’est que l’animal connaît aujourd’hui la sécurité et l’amour à ses côtés.

Haddie a droit à un nouveau départ dans la vie après avoir servi d’appât dans les combats canins. Un passé extrêmement douloureux dont elle garde les traces aujourd’hui, comme le raconte Newsweek.

« Je ne sais pas combien de temps elle avait passé là-bas (ou comment elle s'y était retrouvée, pour commencer). Je n'aime pas penser à ce que c'était, je suis tellement reconnaissante qu'elle soit en sécurité maintenant », confie Erin Williams au sujet de cette chienne. Elle l’avait adoptée en août 2020, alors que celle-ci se remettait de lourdes interventions chirurgicales après son sauvetage.



Haddie the Dog / Instagram

Une habitante s’était rendu compte du supplice de Haddie et prévenu les autorités quelques mois plus tôt. La chienne avait ensuite été prise en charge par l’association Mutt Scouts, basée dans le Sud de la Californie.

« Lui faire savoir qu’elle est sécurité et aimée »

Les promoteurs de combats de chiens utilisaient la pauvre Haddie comme appât ; ils encourageaient ses congénères à l’attaquer pour « s’entraîner » et exacerber leur agressivité. La chienne avait subi de terribles blessures à cause de cela. Elle avait été mordue à de multiples reprises en divers endroits du corps, mais les lésions les plus graves sont faciales. « La peau autour de ses yeux et de sa bouche avait été tellement endommagée qu'elle était à peine attachée au reste et pendait. Une grande partie a dû être retirée, tout comme son œil droit », détaille sa maîtresse.



Haddie the Dog / Instagram

Erin Williams continue de la soigner, car certaines blessures ne sont pas encore tout à fait guéries. Sa peau doit être protégée, notamment du soleil, et sa truffe est fragile. Elle souffre également d’abrasion cornéenne au niveau de son œil restant. « Mais pour l’instant, il s’agit juste de lui faire savoir qu’elle est sécurité et aimée », poursuit sa propriétaire, auprès de laquelle Haddie réapprend petit à petit à faire confiance et à aimer.

Haddie the Dog / Instagram