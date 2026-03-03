« Elle a commencé à nous croire », il a fallu 3 mois à cette chienne blessée par les humains pour retrouver confiance en eux (vidéo)

Sona a vécu des actes de maltraitance avant de pousser les portes d’un refuge situé aux États-Unis. En raison de ses mauvais souvenirs, la chienne était pétrie de timidité. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de sa famille d’accueil, qui l’a aidée à faire le deuil de son passé et à reprendre confiance en elle.

Comme de trop nombreux autres Malinois, la belle Sona s’est retrouvée du jour au lendemain dans un refuge pour animaux. À son arrivée, la pauvre chienne submergée par la timidité arborait de nombreuses blessures, signes d’un passé violent.

Mais comme le révèle Pet Helpful, sa vie a complètement changé lorsqu’elle a rencontré les frères et sœurs Goodlin, connus sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme @thegoodhype. Ces derniers ont recueilli et sauvé des dizaines de canidés en détresse.

À l’heure actuelle, leur jolie meute compte 12 animaux de compagnie et 5 toutous en foyer d’accueil. À la fin du mois de février, la famille a raconté le parcours remarquable de Sona, qu’elle a accueillie et aidée avec joie avant son adoption.

« Petit à petit, elle a commencé à nous croire »

« En 2023, cette petite fille est arrivée au refuge couverte de plaies et de lacérations. Elle a été adoptée à nouveau en décembre 2023, mais a été rendue un an plus tard, complètement émaciée, couverte de plaies et encore plus renfermée qu'auparavant, expliquent les Goodlin, il y a un an, nous avons accueilli Sona chez nous pour la prendre en famille d'accueil. Elle était terrifiée par tout et tout le monde, les chiens comme les humains. Son petit corps tremblait et elle se recroquevillait comme si elle savait qu'elle allait à nouveau être blessée. »

Pendant 3 mois, les Goodlin ont montré à la Malinoise ce qu’étaient la gentillesse et l’amour. Ils lui ont prouvé que certains humains pouvaient être dignes de confiance, et que leurs mains ne servaient pas à faire le mal.

« Petit à petit, elle a commencé à nous croire. Elle s'est épanouie pour devenir la fille la plus heureuse et la plus aimante qui soit, indiquent ses bienfaiteurs, aujourd’hui, Sona vit la vie de ses rêves avec la famille la plus incroyable de l'Idaho et 2 frères et sœurs chiens qu'elle adore. La même fille qui tremblait autrefois devant le monde court maintenant vers lui. L'accueil n'est pas toujours facile. Mais cela en vaut toujours la peine. »

Grâce au soutien inébranlable des Goodlin, Sona a réussi à sortir de sa coquille et à aller de l’avant. Adoptée par la famille de ses rêves, elle a complètement chassé sa timidité et savoure pleinement le véritable amour, celui qui vous met des étoiles dans les yeux tous les jours…

